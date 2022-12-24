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紐約客談／學習退步怪疫情 公聽會變「甩鍋大會」

紐約客談

紐約州眾議會日前召開的疫後學習相關公聽會，但卻淪為一場「甩鍋大會」，無論是州教育廳、教師工會或是校長委員會，都將疫情期間會考成績下滑，全歸咎於疫情，還將未來改善該情況的責任，全寄望於聯邦撥款。

當天與會的相關機構，感慨疫情加劇公校面臨的挑戰之餘，將重振全美最大教育系統的期待，放在聯邦撥款上。應該如何分配資源和改善學習項目，各單位則稱正在進行調研，具體情況要等研究結束才可知。

月前公布的紐約州最新州考成績使人「大吃一驚」。2020年和2021年受到疫情影響，高達80%的學生未參加考試，已經連續兩年未公布的州考成績，終在今年恢復放榜，數學的通過率與2019年相比，從46%下滑到38%。難怪政府一直保密不放榜，最後在外界壓力下才遲遲公布。

面對學生成績的大幅下降，美其名曰「研究學習退步和各學區教育問題」的公聽會，變成了一場其樂融融的「甩鍋大會」。各方都知道目前的情況，聲稱要想學術水平回到疫情前，起碼要再等四到五年；而要發展，聯邦就必須再給錢，不管當前的經費是否有盈餘，聯邦都應該對紐約州教育發展負起「大部分責任」，永久地為州教育撥款。

在撥款之餘，應該如何有效的進行教育改革？具體規畫目前尚無定論，與會單位只稱「這是個長期問題」，需拿到經費後，重新調整撥款公式；具體怎樣調整，也要在各區重做調研，充分收集情況後再作打算。看來紐約州各級單位已經做好了持續五年的「教育亂局」打算，只是最終受到影響的，還是學生本身。

(紐約客談，每周二至周六見報)

教育 疫情 紐約州

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