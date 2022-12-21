新年倒計時 時報廣場2023亮燈

時報廣場遊客搶先與「2023」合影。(記者許君達╱攝影)

新年將至，紐約市 的各項慶典活動開始暖身。「2023」字樣的標誌性燈箱20日運抵時報廣場 ，在46街與47街之間的Father Duffy Squares提前展出，供遊客合影留念。

這個燈箱是舉世聞名的時報廣場跨年慶典的重要組成部分。跨年夜，燈箱將被安置在廣場南側的一號大樓(One TIme Square)頂部。待水晶球在讀秒聲中落下、時間跨入2023年的時刻，燈箱中的「2023」字樣就會被點亮，標誌著新一年的起始。

燈箱預展時間至23日上午結束。展出期間，遊客可以在每天上午11時至午夜之間排隊進入展覽區，近距離觸摸「2023」字樣，也可以合影打卡。

在燈箱的旁邊還有時報廣場的新年許願牆。遊客可以在便簽紙上寫下自己的新年願望貼在上面，也可以在Twitter和Instagram上寫下自己的留言，用#ConfettiWish的主題標籤投送到時報廣場的官方後台。許願牆開放至12月29日，每天上午11時到晚上8時，12月25日聖誕節 當天關閉。而通過線上方式發送許願留言則最好在12月28日之前完成，在此之後投送的願望將會被留置到明年的跨年夜。