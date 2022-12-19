世足賽盛宴 華人球迷熱情不缺席

時報廣場賽後狂歡，球迷忘情相吻。(許振輝╱攝影)

世界盃足球 賽18日落下帷幕，阿根廷隊睽違36年重新捧盃。作為公認的世界級運動，魅力也輻射到紐約各族裔，華人 社區也不例外，分享「足球經」。當天阿根廷奪冠後，數千球迷也聚集在紐約曼哈頓時報廣場狂歡，高舉阿根廷國旗，吶喊「阿根廷」、「梅西」。

影音：許振輝

紐約華人社區，少見華人群聚在餐廳或酒吧看球。法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴是資深足球迷，他說，愛看足球的華人其實並不少，只是比較內斂。本屆世界盃期間，他積極聯絡場地，組織愛看球的華人一起觀賽。18日他也眾友人相聚在法拉盛一間酒吧，歡慶他支持的阿根廷隊奪冠。

數千球迷比賽結束後聚集在時報廣場，歡慶阿根廷隊奪冠。(記者和釗宇╱攝影)

「除了法國人，今天全世界都支持阿根廷」，傅鶴鳴說，中國足球常年淪為笑柄，美國隊雖是世界盃常客但戰績乏善可陳，華人不像來自足球強國的移民，有主隊可支持，這也是造成華人對足球缺乏狂熱的原因之一。阿根廷隊本就廣受華人喜愛，本屆也是球王梅西加冕世界冠軍的最後一次機會，觀看這場決賽的華人，也難得有了共鳴。

由於時差，世界性的足球大賽通常在美國上班時間進行，這對愛看球的上班族來說並不友好。紐約野狼足球隊的孫東明說，上班常沒法看直播，下班再看，但已知道結果，總是不過癮。幸好，他在學校上班，抽出閒暇，阿根廷與克羅埃西亞的半決賽，就是看直播。他也是阿根廷隊的球迷，指阿根廷隊本屆並不順利，第一場意外輸給沙烏地阿拉伯，大爆冷門，隨後才自我調整。平時也踢球，孫東明認為第一場失利的當頭棒喝非常有價值，「有經驗的強隊在大賽時都會有意調整狀態，開局太順利的隊通常不會有太好的成績。比如西班牙隊，好狀態在第一場比賽就全發洩了，後面的比賽越踢越差。」 雖然中國足球成績慘淡，但華人對足球的熱愛並不打折扣。(傅鶴鳴提供) 時報廣場賽後狂歡，球迷興奮揮舞阿根廷國旗。(許振輝╱攝影)