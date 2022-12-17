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政府樓斷暖惹眾怒 官員辯已有進展

記者張晨／紐約報導
政府樓斷暖依舊，市房屋局力辯應對「有方」。(記者張晨／攝影)
政府樓斷暖依舊，市房屋局力辯應對「有方」。(記者張晨／攝影)

紐約市連日低氣溫，加上降雨讓體感溫度更低，由市房屋局(NYCHA)管轄的政府樓，卻無法持續為居民穩定供暖，遭到詬病；面對強烈的眾怒，官方極力辯稱，已在努力修復和替換老化供暖基礎設施上作出了改變，並在減少平均供暖中斷時間和推動單元供暖方面的取得了長足進展。

去年冬天，由於颶風艾妲(Ida)帶來的洪水破壞了皇后區木邊政府樓(Woodside Houses)的主鍋爐，NYCHA隨後表示，已花費超過140萬元修復該政府樓鍋爐，並安裝了三台移動鍋爐正常供暖。

即便如此，政府樓供暖問題的投訴信也從未中斷，NYCHA負責運營支持服務的高級副總裁格羅斯曼(Keith Grossman)表示，今年冬天到目前為止「供暖正常」；NYCHA在11月對煙囪進行測試後發現，不能承受新的加熱設備。

據悉，NYCHA的在全紐約市的335個住宅項目，容納了約53萬居民，但由於基建老化嚴重，缺乏維護，並面臨著約400億元的維修積壓。

當局稱，目前有數十億元用於解決供暖問題，包括在2026年之前更換數百台鍋爐；NYCHA鍋爐的平均使用年限為26年，鍋爐的平均預期使用壽命為20至25年。

而目前NYCHA則多依賴於移動鍋爐來供暖，33個移動鍋爐中有25個正在使用。

根據市長管理報告(Mayor's Management Report)顯示，儘管去年冬天比平均氣溫高，但NYCHA修復斷暖的平均時間，從2020至2021年的7.3小時，增加到2021至2022年的8.3小時。

格羅斯曼表示，當局已開始將平均修復斷暖時間提高到了「七小時大關」，並指出等待時間也低於2019年與聯邦住房和城市發展部(U.S. Department of Housing and Urban Development)協議中所要求的12小時。

「雖然我們可能還沒有達到目標，但也取得了一些進展」；在寒冷的天氣條件下，NYCHA表示，已盡其所能安裝新鍋爐，但由於大樓的管道問題導致了停電，而這些管道從大樓建成後就未更換過。

政府樓 紐約市 洪水

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