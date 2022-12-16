改裝校車賣大麻 皇后區2男被捕

圖為改裝的「大麻校車」。(皇后區檢方提供)

兩名皇后區 男子駕駛改裝的校車，涉嫌在皇后區洛克威公園(Rockaway Park)非法販賣大麻，距離學校只有兩個街口，皇后區檢察官辦公室、市財政局法警日前聯合執法、沒收，並控57項刑事非法持有與銷售大麻等罪。

檢方15日指，32歲的埃雷拉(Omar Herrera)與47歲的賴利(David Reilly)將一輛廢棄校車漆成紅、綠、黃色相間顏色，並保留車上原有的「停止」標示，每周七天上午9時到晚9時在洛克威公園非法售賣大麻，遭當地居民投訴，執法人員展開調查。

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)提醒，商店、卡車或其他平台目前銷售娛樂大麻都屬違法，非法賣家以低於合法廠商的價格出售大麻，造成政府稅收損失，「非法大麻未經檢測，也不受監管，研究指這些大麻含有害汙染物質」。

檢方指，被告向臥底警員銷售超過2.5磅大麻、274 支大麻菸和九支蒸發器，被當場逮捕，執法人員並搜出一株大麻、1000毫克的大麻糖漿、兩罐大麻碎屑以及49 袋大麻軟糖和餅乾等。兩人面臨57項非法銷售大麻，與非法持有大麻等刑事罪名。

州大麻管控委員會(Cannabis Control Board)上月首批36張大麻銷售執照，其中28張發給個體工商業者，另有八張發給非營利機構，大部分位於紐約市 和長島，首家合法大麻店預計本月開張；然而，全市早已出現大量大麻車輛，趁機牟利。