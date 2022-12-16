我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技業大規模裁員 使亞洲人才面臨「簽證危機」

肯州女好運氣 交換禮物抽到刮刮樂 中了17.5萬元

改裝校車賣大麻 皇后區2男被捕

記者牟蘭／紐約報導
圖為改裝的「大麻校車」。(皇后區檢方提供)
圖為改裝的「大麻校車」。(皇后區檢方提供)

兩名皇后區男子駕駛改裝的校車，涉嫌在皇后區洛克威公園(Rockaway Park)非法販賣大麻，距離學校只有兩個街口，皇后區檢察官辦公室、市財政局法警日前聯合執法、沒收，並控57項刑事非法持有與銷售大麻等罪。

檢方15日指，32歲的埃雷拉(Omar Herrera)與47歲的賴利(David Reilly)將一輛廢棄校車漆成紅、綠、黃色相間顏色，並保留車上原有的「停止」標示，每周七天上午9時到晚9時在洛克威公園非法售賣大麻，遭當地居民投訴，執法人員展開調查。

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)提醒，商店、卡車或其他平台目前銷售娛樂大麻都屬違法，非法賣家以低於合法廠商的價格出售大麻，造成政府稅收損失，「非法大麻未經檢測，也不受監管，研究指這些大麻含有害汙染物質」。

檢方指，被告向臥底警員銷售超過2.5磅大麻、274 支大麻菸和九支蒸發器，被當場逮捕，執法人員並搜出一株大麻、1000毫克的大麻糖漿、兩罐大麻碎屑以及49 袋大麻軟糖和餅乾等。兩人面臨57項非法銷售大麻，與非法持有大麻等刑事罪名。

州大麻管控委員會(Cannabis Control Board)上月首批36張大麻銷售執照，其中28張發給個體工商業者，另有八張發給非營利機構，大部分位於紐約市和長島，首家合法大麻店預計本月開張；然而，全市早已出現大量大麻車輛，趁機牟利。

紐約市居民聯盟創辦人臧東慧表示，娛樂大麻合法化的首要任務，是避免青少年接觸大麻，這種打著校車招牌在學校附近販賣大麻，對社區形成隱患，「像酒類飲料一樣，政府應嚴格管理」。

皇后區檢察官凱茲檢視車內商品。(皇后區檢方提供)
皇后區檢察官凱茲檢視車內商品。(皇后區檢方提供)

大麻合法化 皇后區 紐約市

上一則

福山陵燄峰花園觀音寶塔

下一則

紐約客談／上訴法院任命 牽動亞裔神經

延伸閱讀

距學校2街口…紐約皇后區改裝校車賣大麻 兩男被捕控罪

距學校2街口…紐約皇后區改裝校車賣大麻 兩男被捕控罪
柯汶那民宅失火 400株非法大麻曝光

柯汶那民宅失火 400株非法大麻曝光
去年伊州大麻稅收達4.45億 高居全美第2

去年伊州大麻稅收達4.45億 高居全美第2
紐約客談／大麻合法化 未成年人危機四伏

紐約客談／大麻合法化 未成年人危機四伏
亞市豪宅 查獲2000磅大麻 屋主是華人

亞市豪宅 查獲2000磅大麻 屋主是華人

熱門新聞

888大藥房業主吳慧玲涉通過支付顧客現金等，由醫生開出患者不需要的藥品或服務，涉非法回扣與詐欺，被聯邦檢方起訴。(法院文件)

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

2022-12-10 07:00
嫌犯作案照片。(市警局提供)

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

2022-12-11 13:37
強風暴來襲，紐約市預計本周迎雨雪天。(本報檔案照)

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

2022-12-13 15:44
檢方提供多項證據直指潘勤軒涉殺蔣凱文。(警方提供)

MIT博士涉槍殺耶魯華生 5人指證…休旅車發現血跡、皮屑

2022-12-14 11:00
黃萱迪(中)8日出庭，右為董克文。(記者胡聲橋╱攝影)

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

2022-12-09 02:29
紐約市衛生局長瓦桑敦促市民在室內和擁擠的室外重新戴上口罩。（取自瓦桑推特）

3種傳染病使紐約市重回高風險 市府急令市民戴回口罩

2022-12-09 16:02

超人氣

更多 >
放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的
中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停
今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報
北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過
你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜

你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜