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疫情萬元資助金 小商家即起申請

記者張晨╱紐約報導
崔迪使用國語為參與商家講解申請流程。(說明會截圖)
崔迪使用國語為參與商家講解申請流程。(說明會截圖)

為繼續支持受疫情影響的小商業，紐約市居民委員會(Citizens Committee for New Yok City)今年繼續為符合條件的業主提供1萬元的「小商業資助金」(Neighborhood Business Grant)，該機構近日聯合人力中心舉辦說明會，講解申請流程。

市居民委員會項目經理崔迪表示，資助項目將優先考慮少數族裔、移民、女性或中低收入業主、目前急需資金來維持運營；申請者需在全市五大區內經營小商業，正在營業並於2020年1月1日有進帳；雇用不超過十名員工，可以提供營業證明，例如納稅申報表、商業銀行帳戶或營業執照，同時可以證明實際營收因疫情下降至少25％。

除上述條件外，該資助項目更傾向於對實體和人力基礎設施有益的申請者，如技術性升級改造、招聘支持、市場營銷、人才培訓、個人防護物品等；理髮店、餐館、餐車、蔬果攤、電子商務和其他小商業均可申請。

崔迪指出，與目前很多針對小商業的資金支持不同，本計畫將直接提供資助金而不是貸款；申請人將獲得有關小商業的可用資源的最新消息，與其他補助金獲得者建立聯繫，交換信息和策略，靈活制定可持續發展計畫；這一互助團體網路也將全年為改善社區的生活品質做出貢獻。

該申請目前已在市居民委員會網站上開放，將於2023年1月30日中午12時關閉，欲申請可提早準備。

申請者可至https://www.citizensnyc.org/grantmaking，申請範本和常見問題列表提供中文版參考，有任何問題發電郵至[email protected]，中文諮詢崔迪 [email protected]

疫情 低收入 營收

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