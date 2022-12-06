特殊高中刪經費 歧視論遭反擊

特殊高中經費遭刪減，引發爭議。(美聯社)

市教育局 (DOE)公校預算 工作小組，近來提交公校經費整改計畫，建議刪減包括特殊高中在內、13所優質高中的1000多萬元經費，引起爭議，多個學區也正討論決議案。反對派認為，拿亞裔 學生居多的學校以及先修項目下手，是歧視亞裔學生；支持派則指促進教育公平，未涉歧視。

公校經費通常按學生數以及特教、貧困、英語學習生數量等權重計算。此外，提供職業教育的學校、需要面試篩選的學校、轉校高中(Transfer High Schools)、以及包括特殊高中在，13所提供特殊學術項目的學校，還會收到額外的項目經費(Portfolio Funding)。為重新規畫公校支出，重塑教育公平，此次公校預算工作組向市教育局提交的報告中，建議刪減13所優質學校經費，轉而資助更多遊民、低收入家庭及需要幫助的學生。

在與韓裔家長Jean Hahn合寫的意見信中，「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)主席朱雅婷表示，在所有收到項目經費的學校中，唯獨砍了這13所提供特殊項目的學校。特殊高中內，低收入亞裔學生占比61%，這13所學校中，2萬多名學生中有1萬1000名亞裔，工作小組的建議是有意砍去亞裔學生為多數的學校經費，是反亞裔、反先修課程的歧視行為。

她舉例，布碌崙科技高中刪減項目經費後，相當於少了15%經費。而如果刪減這13所學校經費，又為何不減需面試的學校？此外。預算工作小組的成員選拔過程也不透明，不少成員曾在其他場合，公開表示要取消特殊高中入學考試或資優班。

預算工作組成員、貝賽高中前校長Michael Athy近日發文駁斥朱雅婷「歧視亞裔」的說法。他表示，這13所學校的篩選制度，將特教、英語學習、住在臨時住房的學生有目的去除在外，並通過他們自行設計的項目和招生政策，拿到額外經費。儘管亞裔學生在這13所學校中占比44.18%，遠高於全市10.23%的亞裔占比，這13所學校中僅有七所，有全市最高的亞裔學生入學比率。

他還說，預算討論中，成員從未提及有關特殊高中入學考試等事項，他也並未同意官方報告書，而是與其他有異見的成員，另外交付一份少數人員報告(minority report)，推薦在更多公校設立加速與先修課程，「指責歧視，形同傷害小組的亞裔成員，也是一種慣用伎倆」。

根據朱雅婷，截至目前，已有2000多名家長簽署聯名信，抗議預算工作組的經費整改報告；市教育局預計將在明年1月舉辦公聽。