維護治安 PCF將成立治安交通委員會

繁榮社區基金會計畫成立治安與交通委員會，並感謝ARTNFT對於社安隊的捐贈。(記者鄭怡嫣／攝影)

繁榮社區基金會(PCF)社安隊近日宣布，為維護皇后區法拉盛 的社區治安，促進民眾及小商家的生活質量，將籌建法拉盛治安和交通委員會，望民眾積極陳情及提出建議。此外，他們還感謝了ARTNFT及其主席伍文峰通過慈善拍賣所捐贈的1170元，贈金將用以社安隊的日常開支。

基金會主席梁邁克爵士(Sir. Michael Leung)表示，社安隊不間斷在社區巡邏，充當警察 耳目，及時通報、阻止與預防在華人社區的各類罪案，法拉盛凱辛納公園(Kissena Park)周邊一帶，通過巡邏治安已日漸轉良，劫案變少。為進一步為法拉盛維安，基金會決定籌建法拉盛治安和交通委員會，致力通過委員會與政府各部分及警局加強聯絡。

梁邁克舉例，緬街的擺攤潮，帶來過度的人流，常遭致意外事件，委員會將試圖找到解決方案，例如拓寬人行道，或敦促街販轉移皇后區植物園一帶，開闢申請跳蚤市場，從而減緩人流並解決街販與店鋪小商家的矛盾。

目前，委員會的籌建已得到社區僑領的支持，基金會呼籲民眾、小商家、社區人士等，積極對委員會提供建議，有意者可致電(917)903-2228聯絡梁爵士。