紐約州主計長：MTA營收想回疫前 票價需漲29%

州主計長報告稱，MTA如果想將營收水平恢復至疫情之前，地鐵和公車票價就至少需上漲至3.54元。(記者和釗宇／攝影)

州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)29日公布報告稱，大都會運輸署(MTA )如果想將營收水平恢復至疫情 之前，地鐵 和公車票價就至少需上漲79分，漲至3.54元，比目前票價高29%。

根據報告，目前紐約市公共交通的客流量仍然只有疫情前的流程左右；到2026年，票價收入預計將增加到MTA運營預算的32%，相比之下疫情期間則高達44%；狄拿玻利表示，如果沒有新的資金來源，或者客流量無法短時間內恢復，MTA就將被迫提價並削減服務；「沒有人希望看到票價大漲或服務削減，但目前還不清楚MTA要如何避免這些後果，除非他們找到其他選項。」

根據MTA最新的財務數據，目前MTA已經計畫明年漲價4%，2025年將再漲4%；狄拿玻利表示，在此之後票價還需再漲19%，才能讓MTA的營收恢復至疫情前的水平；目前的地鐵和公車票價為2.75元，若按照狄拿玻利的計算，2026年需要漲價到3.54元。

MTA官方今年初就有漲價計畫，但州長霍楚(Kathy Hochul)增加了對MTA的撥款，她表示MTA的漲價可以「無限期」推遲。

新冠疫情導致地鐵客流量在疫情之初的幾周狂降超過九成，根據諮詢業者麥肯錫(McKinsey & Company)的預計，目前預計到2026年中也只能恢復到疫情前的73%；聯邦政府從2020年到2021年共向MTA累計注資150醫院，暫時穩住了MTA的預算，但2024年之後將不再有聯邦注資；而且，MTA目前身背超過400萬元債務，部分需要通過車費償還。

MTA執行長利博(Janno Lieber)此前警告，漲價可能不利於客流量的回歸，從而導致MTA收入繼續減少；MTA發言人麥卡錫(John McCarthy)表示，狄拿玻利的報告指出了全美公共開通系統面臨的問題，「我們正致力於為乘客維持穩健的服務，這份報告說明，僅通過漲價和服務削減解決疫後預算缺口的方法，並不是一個吸引人的選項。」