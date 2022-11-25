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華男中槍翻車亡 15秒視頻曝行凶過程

記者牟蘭／紐約報導
這輛賓士車涉及一起謀殺案，被警方通緝。(市警提供)
這輛賓士車涉及一起謀殺案，被警方通緝。(市警提供)

25歲的華裔男子吳濤(Tao Wu，音譯)日前駕駛一輛寶馬跑車，在法拉盛37大道交博生大道(Parsons Blvd)的人行道翻車，傷重不治。經調查，這名男子右肩有槍傷，案件升級為凶殺案；警方日前公布嫌犯駕駛車輛照片與15秒案發視頻，呼籲知情者提供線索。

影音來源：紐約市警提供

根據警方消息，吳濤於20日晚9時50分許，駕駛一輛2022年麻州牌照的寶馬跑車，經過法拉盛37大道交博生大道發生車禍；受害人的跑車撞上柱子後，翻倒在人行道上，急救人員將他送至紐約長老會皇后醫院搶救，傷重不治，案件未涉及其他傷者。

經調查，吳濤的後背有槍傷，子彈穿過他的肩膀後留在體內，造成此次車禍，警方將案件升級為凶殺案件，並在調閱案發附近監控錄像後，鎖定一輛白色賓士轎車；視頻顯示，當時由吳濤駕駛的寶馬跑車泊停在37大道144-55號附近，嫌犯駕駛一輛無前牌照的賓士，停在吳濤的車旁，隨後一名男子從賓士後座下車。

監控錄像顯示，這名男子下車後，先向被害人露槍，隨後向對方車上連開多槍，吳濤立即開車逃走，但一顆子彈射中他的後背，逃至37大道交博生大道附近翻車；嫌犯得手後坐上賓士車，由同夥開車向37大道西向逃離，整個作案過程在15秒內結束。

警方公布涉案的白色賓士轎車照片，呼籲知情者提供線索，警方呼籲，民眾若看到與影片中相似車輛，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

車禍 法拉盛 麻州

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