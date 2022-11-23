逮加油站槍匪 長島華警獲表揚

納蘇郡警察協會日前在郡府例會表揚劉中林及他的兩名同事。(記者牟蘭／攝影)

長島納蘇郡第六分局的華裔警員劉中林(Chris Lew)，今年8月在一起加油站 劫案中，鎖定三名涉模式搶劫的嫌犯，他與兩名同事合作，未開一槍，逮捕企圖逃跑的持槍歹徒；納蘇郡警察 協會(PBA)日前在郡府例會表揚劉中林及兩名同事，指其中一嫌曾被捕85次，警員及時逮人，防範了可能的悲劇。

劉中林21日在父母與弟弟的陪同下，與警員戈特弗里德(William Gottfried)與麥格勞(Chris McGraw)，因成功逮捕三名涉及模式搶案的嫌犯，接受納蘇郡警察協會的嘉獎，同時也是11月優秀警員。

協會代表指，8月29日凌晨5時30分許，劉中林巡邏時收到無線電通知，曼哈塞(Manhasset)的一加油站發生劫案，嫌犯持槍搶走1000元現金與手機等財物後逃逸。

劉中林趕到現場後，在附近發現一輛失竊車輛，三名戴口罩男子坐在車內，他隨後攔停，逮捕一名16歲嫌犯，另兩人趁他不備，徒步向第三分局方向逃竄，他立即通知同事戈特弗里德與麥格勞加入搜捕行動。

劉中林(講話者)代表同事感謝警察協會的嘉獎，表示會繼續服務社區。(記者牟蘭／攝影) 劉中林(左六)代表同事感謝警察協會的嘉獎，表示會繼續努力服務社區。(記者牟蘭╱攝影)

一名優步司機提供線索，一名嫌犯被劉中林在灌木叢逮捕，另一人也在之後的搜捕中落網；警方指，三人涉嫌多起針對加油站的模式劫案，其中一人曾被捕85次。

劉中林代表同事感謝警察協會的嘉獎，表示會繼續服務社區；他在接受本報採訪時表示，為圓小時候的警察夢，他六年前成為納蘇郡警察局的一名警員，「我從小想服務社區，如今夢想成真，可以保護我的社區，讓居民更安全」。 劉中林(右二)與家人親友。(記者牟蘭╱攝影)

對於首次逮捕持槍搶匪，劉中林表示，「不能害怕受傷，非常高興能逮捕街頭不法分子」；他指，納蘇郡警察局只有約10%的亞裔 警員，呼籲更多亞裔下一代勇敢逐夢，打破傳統觀念，選擇自己熱愛的職業。