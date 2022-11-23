後座開槍翻車死 華男駕駛疑毒販

吳濤報住地址。(記者鄭怡嫣╱攝影)

25歲華裔男子吳濤(Tao Wu，音譯)，近日在法拉盛 駕車時遭遇槍擊 ，失控翻車，送醫不治。警方表示，根據最新證據，兇嫌應坐在車後座，槍殺受害人後逃逸，受害人則可能是毒販。

根據警方，20日晚9時50分，在法拉盛37大道和博生大道(Parsons Blvd.)發生車禍 。警方趕到現場，發現一輛掛著麻省車牌的2022兩門黑色寶馬側翻，25歲的吳濤在車內昏迷不醒，失去反應。送至紐約長老會皇后醫院後不治。該案件最初被認為是一宗普通的交通事故，但警方發現吳濤胸口中槍，列為兇殺。

警方22日表示，根據監控錄像，嫌犯坐上吳濤的車後座，之後開槍，子彈從他的後肩胛骨部分穿入，並未打中心臟，卡在胸部。過程中，雙方並無言語衝突，歹徒上車即開槍。受害人未有任何犯罪記錄，但可能是毒販，推測二人此前相約在車上見面。

警方指，中彈後，吳濤開了約半個街區後翻車，死因尚不確定是槍擊還是車禍。據信吳濤本就為嫌犯的射殺目標，但動機仍在調查。

記者走訪吳濤報住的法拉盛158街民宅，該棟樓有三層，有不少華人住戶，鄰居表示較少相互打聽，沒聽說過吳濤，也沒有見過「黑色寶馬車」。住在這裡一年多，治安還好。