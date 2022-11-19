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紐約市精神健康危機中心 3年少一半

記者張晨／紐約報導
威廉姆斯報告稱，精神疾病服務資源被市府輕視。(取自推特)
威廉姆斯報告稱，精神疾病服務資源被市府輕視。(取自推特)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)即將上任滿一年之際，其警務執法、預防防罪和有關會影響生活質量等政策凸顯，但市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)18日在發布的一份報告中稱，一些導致犯罪的基本問題被忽略，如失業、精神疾病，全市所提供此類服務的機構從2019年以來減少了一半。

威廉姆斯在報告中說，該市在加強應對精神疾病患者方面的努力不斷滯後，自2019年以來，精神健康危機中心的數量減少了一半，而流動精神危機反應小組的數量也減少了；報告還發現，警察沒有接受足夠的心理危機應對培訓，但仍是該類緊急情況的第一反應人。

威廉姆斯在給亞當斯的信中寫道，「對我們如何定義和實現公共安全的不斷反思，也讓人們注意到，有必要把這場危機作為一個健康問題，而不僅僅是通過執法一概而論。」

亞當斯也承認，精神疾病是地鐵犯罪比去年增加近40%的主要原因；「當對地鐵罪案進行分析時，就會發現，多數嫌犯都患有精神疾病。」

但如今為了直接應對攀升的地鐵犯罪，亞當斯與州長霍楚(Kathy Hochul)步調一致的不斷加派警力進入地鐵駐守；此外，由於市府財政赤字已攀升至數十億，本月已經開始被迫削減開支，所以率先從行為健康緊急援助響應小組(Behavioral Health Emergency Assistance Response Division，簡稱B-Heard)削減了1200萬元，該部門負責向某些緊急情況派遣心理健康專業人員團隊，而非警察。

威廉姆斯表示，不要把警察作為應對緊急精神疾病患者的第一反應人；還應設立一個類似311熱線的心理健康緊急服務熱線，並希望市教育局每年都能在學校提供心理健康篩查。

報告也肯定了亞當斯政府在建立更多遊民救助中心上所做的努力，包括增加避風港床位，為遊民提供心理健康和藥物濫用服務的臨時居住點數量，並承諾提供4000張床位等。

亞當斯發言人萊維(Fabien Levy)表示，政府同意「還有很多工作要做，以支持最弱勢的群體，並確保所有紐約人的安全」；他指出，亞當斯承認，已經為缺乏庇護並患有精神疾病者提供了1億7000萬元的住房和醫療服務。

亞當斯 地鐵 威廉

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