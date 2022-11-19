報告：語言隔閡 亞太裔難獲心理健康資源

亞太裔因受到語言、文化隔閡，想要取得心理健康資源更不易。(記者顏嘉瑩／攝影)

心理健康 問題逐年愈來愈受重視，但新移民卻相對缺乏心理健康資源；根據亞裔 兒童與家庭聯盟(CACF)公布的報告，亞太裔受到語言和文化隔閡，以及缺乏健康保險，較其他族群更難獲得心理健康資源，在新冠疫情 的影響，和經濟、治安等問題加劇下，使得亞太裔對獲得心理健康資源，比以往更有必要。

報告中指出，新冠疫情以及仇恨亞裔犯罪，讓民眾的心理遭受極大壓力，尤其是亞太裔社區，早在疫情在紐約市蔓延之前，亞太裔社區就開始受到衝擊，期間除了疫情，更有隨之而來的仇亞犯罪，導致亞太裔社區對心理健康資源的需求更甚。

由於在取得心理健康資源時，亞太裔受到語言隔閡，更難尋求相關服務；報告中提到，亞太裔為紐約市各族裔中，語言隔閡率最高的群體，高達42%的家庭中，年滿14歲以上者無法說流利英文或根本不會說英文，導致這些人在尋求協助時，無法完整表達需求，雖然有不少亞太裔社區組織提供協助，但也礙於經費或資源，無法滿足所有需求。

另外，在主流社會中被認為是「傳統的」心理健康服務，受到文化隔閡，較不符合亞太裔社區的需求；該報告解釋，在西方社會的心理健康服務，有心理治療和藥物治療，其中包括與心理諮商師溝通等，但亞太裔較不願意進行此類的心理健康輔導，而是更常尋求「整體形式」的心理治療，包括靈氣、治療圈和針灸等方式。

貧困和缺乏醫療保險，也讓亞太裔社區尋求心理健康資源更加困難；該報告顯示，在紐約市的所有族裔中，亞太裔人口的貧困率最高，如此的經濟條件長期下來會對心理健康產生不良影響，導致焦慮、壓力和沮喪等，但是貧困條件下也難以尋求心理健康上的協助，造成即便他們想要接受心理健康諮詢，也「心有餘而力不足」。

亞裔兒童與家庭聯盟在報告中建議，市府相關單位若想加強對亞太裔群體的心理健康服務，可透過社區的非營利機構組織著手，由於社區組織通常已具備了解文化、語言等條件，更可以在取得居民的信任下，提供需要的協助；市府也應加強對社區組織撥款，擴大可服務的群眾。

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