我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

報告：語言隔閡 亞太裔難獲心理健康資源

記者顏嘉瑩／紐約報導
亞太裔因受到語言、文化隔閡，想要取得心理健康資源更不易。(記者顏嘉瑩／攝影)
亞太裔因受到語言、文化隔閡，想要取得心理健康資源更不易。(記者顏嘉瑩／攝影)

心理健康問題逐年愈來愈受重視，但新移民卻相對缺乏心理健康資源；根據亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)公布的報告，亞太裔受到語言和文化隔閡，以及缺乏健康保險，較其他族群更難獲得心理健康資源，在新冠疫情的影響，和經濟、治安等問題加劇下，使得亞太裔對獲得心理健康資源，比以往更有必要。

報告中指出，新冠疫情以及仇恨亞裔犯罪，讓民眾的心理遭受極大壓力，尤其是亞太裔社區，早在疫情在紐約市蔓延之前，亞太裔社區就開始受到衝擊，期間除了疫情，更有隨之而來的仇亞犯罪，導致亞太裔社區對心理健康資源的需求更甚。

由於在取得心理健康資源時，亞太裔受到語言隔閡，更難尋求相關服務；報告中提到，亞太裔為紐約市各族裔中，語言隔閡率最高的群體，高達42%的家庭中，年滿14歲以上者無法說流利英文或根本不會說英文，導致這些人在尋求協助時，無法完整表達需求，雖然有不少亞太裔社區組織提供協助，但也礙於經費或資源，無法滿足所有需求。

另外，在主流社會中被認為是「傳統的」心理健康服務，受到文化隔閡，較不符合亞太裔社區的需求；該報告解釋，在西方社會的心理健康服務，有心理治療和藥物治療，其中包括與心理諮商師溝通等，但亞太裔較不願意進行此類的心理健康輔導，而是更常尋求「整體形式」的心理治療，包括靈氣、治療圈和針灸等方式。

貧困和缺乏醫療保險，也讓亞太裔社區尋求心理健康資源更加困難；該報告顯示，在紐約市的所有族裔中，亞太裔人口的貧困率最高，如此的經濟條件長期下來會對心理健康產生不良影響，導致焦慮、壓力和沮喪等，但是貧困條件下也難以尋求心理健康上的協助，造成即便他們想要接受心理健康諮詢，也「心有餘而力不足」。

亞裔兒童與家庭聯盟在報告中建議，市府相關單位若想加強對亞太裔群體的心理健康服務，可透過社區的非營利機構組織著手，由於社區組織通常已具備了解文化、語言等條件，更可以在取得居民的信任下，提供需要的協助；市府也應加強對社區組織撥款，擴大可服務的群眾。

更多報告內容，可上https://reurl.cc/10gWKQ查看。

心理健康 疫情 亞裔

上一則

紐約市精神健康危機中心 3年少一半

下一則

紐約撫創之家 華人精障者第二個家

延伸閱讀

眾議院變天 趙美心盛讚裴洛西奉獻國家呵護亞裔

眾議院變天 趙美心盛讚裴洛西奉獻國家呵護亞裔
新聞評論／官威膨脹專業萎縮 衛福部被打出原形

新聞評論／官威膨脹專業萎縮 衛福部被打出原形
聖他克拉拉縣防自殺988熱線 狀況多

聖他克拉拉縣防自殺988熱線 狀況多
華人策劃協會獲麥肯齊·斯科特捐贈善款 款項將投資於華策會員工、社區和協會

華人策劃協會獲麥肯齊·斯科特捐贈善款 款項將投資於華策會員工、社區和協會
費郡華裔家長青少年心理健康急救員培訓班 開放報名

費郡華裔家長青少年心理健康急救員培訓班 開放報名

熱門新聞

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

2022-11-11 09:38
當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande，左)和親哥哥弗蘭基(Frankie Grande，右)。圖為2015年11月檔案照。Getty Images

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

2022-11-15 12:46
經營豆花及花店的法拉盛商家憂心治安。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛豆花老店白天遭搶 商家憂治安

2022-11-15 07:24
貝賽亞裔聚集區10日發生入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物。(讀者提供)

貝賽入室搶劫 老婦雙手被捆

2022-11-11 02:26
皇后區東部意外出現「翻紅浪潮」。（網路截圖）

皇后區東部意外現「翻紅浪潮」民主黨敲警鐘

2022-11-12 06:19
圖為事發車輛。（記者牟蘭/攝影）

紐約長島鐵路法拉盛緬街站 男臥軌遭撞不治

2022-11-12 09:27

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？