百老匯歌舞劇KPOP開演 華裔挑梁

華裔演員李鴻靈(左)和查柯瑞(右)受邀擔任百老匯新劇「KPOP」主演。(記者張心╱攝影)

百老匯 歷史上首部以亞裔 文化為主題的音樂劇「KPOP」於近日開演，兩名90後華裔演員李鴻靈(Eddy Lee)和查柯瑞 (Zachary Noah Piser，音譯)受邀擔任主演；生於華人傳統家庭又從理工科轉型演藝生涯的經歷，使他們對百老匯逐漸認可並重視亞裔族群的轉變而感慨良多。

曾在音樂劇「漢密爾頓」(Hamilton)中飾演主角漢密爾頓的李鴻靈，出生於密西根州典型的華人家庭，高中因外型和出色的歌唱表現，獲得許多演出機會，「當時我想當專業的演員和歌手，但這和父母從小教導，成為律師或醫生的心願相違背。」

為了不讓父母失望，李鴻靈大學時選擇就讀密西根州立大學(Michigan State University)醫學系，但嚮往舞台的初心仍未被抹滅。2013年，李鴻靈放棄成為一名醫生，背起行囊來到紐約，在飾演過無數個小角色之後，2015年被選為「漢密爾頓」的主角，成為該劇首位亞裔面孔。

查柯瑞出生於加州灣區，母親為台灣人、父親是猶太人的他，以混血兒的外型和多元文化教育，成為校園風雲人物，雖然高中擁有豐富的演出經驗，但在父母的期待下，大學進入生物學系就讀。枯燥的研究生活和他外向的個性牴觸，在老師的引薦下，查柯瑞將表演系作為雙學位主修，畢業後毅然決然來紐約「碰運氣」，先後參演百老匯「女巫前傳」(Wicked)和「致埃文·漢森」(Dear Evan Hansen)等劇。

近十年在百老匯逐夢，李鴻靈和查柯瑞對「KPOP」以亞裔為主角、關注亞洲文化、且演出者幾乎為全亞裔的音樂劇頗為感慨。

「亞裔在百老匯的話語權一直被壓制，如果在10或20年前，完全不可能有類似的百老匯劇出現。」查柯瑞自己也不記不清試鏡過多少角色，又收到過多少拒絕信。

李鴻靈說：「亞裔面孔在百老匯舞台是少數，以這樣的身分站在舞台中央，需要更多的努力和運氣。」 90後華裔演員李鴻靈和查柯瑞在百老匯新劇「KPOP」中表演。(主辦方提供)

從小在美國出生長大，查柯瑞和李鴻靈對於亞洲流行文化的發展，感到陌生又熟悉，「我們都是網路接觸，現實生活很少有機會見到和學習這種文化，畢竟並不是在亞洲的環境中長大。」

他們表示，隨著社交媒體的發展和亞洲經濟文化的擴張，BTS、Blackpink、BigBang等韓國流行文化代表組合，也成為兩人手機裡的音樂清單，「很時尚、很精緻也很有感染力，與美國的流行文化有很大不同。」

百老匯歷史上首部以亞裔文化為主題的歌舞劇「KPOP」於近日開演。(主辦方提供) 華裔演員李鴻靈(左)和查柯瑞(右)受邀擔任百老匯新劇「KPOP」主演。(記者張心╱攝影)

「KPOP」音樂劇從2013年便開始醞釀，查柯瑞和李鴻靈受邀主演劇中重要的男團組合F8成員，以舞技和表演向觀眾展示亞洲流行文化。