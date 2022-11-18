華埠人力中心 新址開放服務

李康誠與董事會成員。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 人力中心17日在企李士提街(Chrystie St.)55號的新址舉辦開放日及感恩答謝會，這是該中心經歷2020年初大火以及新冠疫情 以後，再次向公眾敞開大門；人力中心行政總監李康誠表示，歷經風雨和社會變遷，中心不斷順應社區需要，更在疫情後對課程設置進行了調整，原茂比利街(Mulberry St.)舊址已經進入設計圖紙階段，預計2027年後可竣工搬回。

影音來源：記者張晨

李康誠表示，中心幫助社區發展職業生涯，和培育小企業50載；疫情中許多職業培訓因不能線上完成而被迫停止，如今都在漸漸恢復，該中心也根據社區需求，在期間增加如失業補助申請、小商業重振基金申請及緊急貸款申請課程等，幫助人們從各方衝擊中恢復。

新址毗鄰羅斯福公園最南側的曼哈頓大橋旁，翻新的建築設施齊全，唯一是沒有明顯標示，過路者很難識別，對此李康誠則說，這是大樓的規定，即使在入口處張貼紙張告示也僅為暫時，活動結束就要立刻取下。

在過去的三年中，人力中心通過中英文社交媒體，不斷更新動向，並持續為社區提供準確的資源信息；李康誠說，疫情鬆綁後就立刻積極參加各類社區活動，設立攤位外展宣導，如今新址開放，歡迎民眾造訪。