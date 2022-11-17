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美華劇坊5種表演呈現「西遊記」

紐約訊
左起：馮光宇、Harrison Greene、Charlie Santos、單靖，Stephen Kaplin英語旁白。(主辦單位提供)
左起：馮光宇、Harrison Greene、Charlie Santos、單靖，Stephen Kaplin英語旁白。(主辦單位提供)

紐約美華劇坊(原中國戲劇工作坊)近日在皇后區公共圖書館法拉盛分館以五種表演藝術演繹「西遊記」，從孫悟空出生到被如來佛收服的五個階段。

左起：Charlie Santos、馮光宇、Harrison Greene、房玉...
左起：Charlie Santos、馮光宇、Harrison Greene、房玉齡、Stephen Kaplin及單靖合演西遊記。(主辦單位提供)

第一段演員在投影機上操作影偶，以「當代光影戲」方式，描述孫悟空如何吸收日月精華，從石頭裡面蹦出來後成為山大王。第二段為「布袋戲」，是孫悟空拜師學藝，最後被師父趕走的過程。第三段是「評書」，由京劇丑角演員單靖扮演多重角色，穿著長褂、手持扇子講述孫悟空如何到龍宮向龍王討寶物。第四段「京劇」，由76歲武生演員房玉齡演出孫悟空到天庭王母娘娘壽宴偷吃蟠桃。第五段是劇團新嘗試，用傳統的皮影結合真人，以背景燈光將扮演如來佛的演員投影在螢幕上，演繹佛祖收服孫悟空，將他壓在五行山下。

小朋友與馮光宇(後排左起)、兩位臨時演員、房玉齡及Stephen Kaplin合...
小朋友與馮光宇(後排左起)、兩位臨時演員、房玉齡及Stephen Kaplin合影時，一時興起，模仿孫悟空。(主辦單位提供)

紐約美華劇坊藝術總監馮光宇表示，孫悟空是華人熟悉熱愛的角色，當日演出首次嘗試結合京劇、布袋戲、皮影戲及評書等表演藝術，以中英文雙語介紹傳奇神話人物。演出人員還包括美華劇坊創辦人Stephen Kaplin擔任英文旁白，單靖、Harrison Greene及Charlie Santos負責皮影，現場徵求兩位小朋友客串演出天庭守護壽宴的小仙童。

馮光宇指出，除了「西遊記」，美華劇坊以虎年為主題，正在不同的皇后區圖書館，以台灣布袋戲的形式演出「好棒棒，老虎」，明年農曆春節應紐約大都會博物館邀請演出，目前正準備新戲。有興趣者可上官網查詢www.chinesetheatreworks.org。

美華劇坊新嘗試，以傳統的皮影結合真人，演繹佛祖收服孫悟空。(主辦單位提供)
美華劇坊新嘗試，以傳統的皮影結合真人，演繹佛祖收服孫悟空。(主辦單位提供)

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