攜2萬顆芬太尼被捕 毒販無保釋放

攜帶兩萬顆芬太尼藥片的毒販被法官釋放。(Getty Images)

一名男子日前在曼哈頓 因攜帶兩萬顆「彩虹」芬太尼藥片被捕，但隨即又被法官釋放。警方稱，11日下午2時左右，49歲的帕甘(Manuel Pagan)在曼哈頓西30街交第11大道處被捕，他把一些五顏六色的毒品 賣給年輕人。法庭紀錄顯示，他持有「大約2萬顆M-30芬太尼彩色藥片」，被指控「持有一級管制藥物」罪，但法官隨後免保釋放他。

2019年開始實施的保釋法改革禁止法官在大多數刑事案件中設保釋金，這項有爭議的改革引起強烈反彈，帶來了保釋條件的新變化，在符合保釋條件的名單中增加幾項罪，其中包括帕甘被指控的「持有一級管制藥物」罪。因此，根據州法律，法官可以為帕甘設定保釋條件。

處理此案的市特別麻醉品檢察官辦公室的一名代表說，該辦公室在處理這個案件時，曾提出10萬元的現金保釋或或25萬元保釋金的要求，但被告還是在沒有保釋條件的情況下被釋放。

法官克萊恩(James Clyne)下令對被告實施監督釋放，意味著允許被告在符合某些條件的情況下於街頭遊蕩。去年，克萊恩曾在未設保釋條件的情況下釋放一名遊民 ，該遊民在36小時內多次犯罪，又多次被逮捕。