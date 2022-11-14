貝賽持槍2匪綑綁老婦劫財 警緝嫌

市警公布貝賽搶案歹徒及犯罪車輛照片，呼籲民眾留意。(警方提供)

皇后區 貝賽日前發生白晝入室搶案，一名67歲女性的住處被兩名持槍匪徒闖入，搶走約5萬元現金及大量珠寶，警方13日公布現場相關照片，呼籲居民留意，並提供線報。

警方指，市警111分局10日中午12時40分接獲報案，200街交34大道的一處民宅被搶。受害人指，兩名歹徒從未上鎖的後門闖入，接著亮槍要求她交出財物，並以膠帶蒙住他的眼睛，逼她到二樓的臥房，接著把她綁在床邊，開始搜刮財物，得手後搭乘一輛由同夥駕駛的深色玻璃灰色轎車，沿34大道朝東逃逸。

受害者被綁無法脫困，並受輕傷，鄰居幫忙報警求助。案發地點周邊不乏華裔 居民，一名華裔屋主指，周邊治安過去一直不錯，但近期連續發生惡性搶案，對此感到擔憂。

根據警方消息，就在兩周前，距離案發處只有兩個街口的華人家庭被搶，疑似被三名歹徒鎖定，自帶梯子爬上受害人的家中，一名女屋主與她的三個女兒被困在屋內，被搶走價值15萬元現金與財物，至截稿前仍然在逃。

警方呼籲，任何知情者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。