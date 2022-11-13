面對槍手自保 市警19日史島教堂開課

紐約市槍擊 事件頻傳，人心惶惶；市警局反恐部門定於19日(周六)在史泰登島華人 基督教會，為社區舉行一場免費的應對槍手訓練課程，教授民眾身處危險情況時如何更好地保護自己。

槍枝暴力成為全美日益關注的問題，而大規模槍擊案在公眾場所發生，民眾難以防範，當下憑藉反應速度盡可能保護自己，變得相當重要；為此市警總局安排該講座，警員將示範在緊急情況中保護自己安全的方法。

根據警方的宣傳資料，若在公共場所遇到槍手，第一時間務必以安全的方式撤離事發的建築物，不要浪費時間攜帶任何個人物品，並要避開電梯、自動扶梯等；若確定槍手位於建築物的下方，則要往樓上跑，否則可往下逃離現場。

如果現場情況不允許移動，民眾要善用周圍的物品作為障礙物保護自己，例如將桌子、書櫃、家具等重物移到門前，令槍手難以進入；警方除會指導提升存活率的基本知識外，也協助民眾認識在撥打911時，可提供給接線員的關鍵信息。

課程將於19日在史泰登島Schmidts Lane 159號的華人基督教會(Chinese Christian Church)舉行，時間是上午11時至中午12時，教堂電話：(718) 494-3697。