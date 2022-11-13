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百人會組反仇亞聯盟 聯邦撥款

記者張心╱紐約報導
紐約民眾參加相關集會活動，譴責仇視亞裔的行為。(Getty Images)
紐約民眾參加相關集會活動，譴責仇視亞裔的行為。(Getty Images)

百人會、反誹謗聯盟(Anti-Defamation League, 簡稱ADL)、美國亞裔教育項目(The Asian American Education Project)、黃口哨(The Yellow Whistle)組成的反仇亞聯盟，日前宣布獲得專責防範犯罪的聯邦司法援助局(The Bureau of Justice Assistance)40萬元撥款，因應紐約市仇亞犯罪問題。

該聯盟將以紐約市為重點，制定三面向計畫作為反仇亞犯罪預防措施，包括標準化以社區為基礎的仇亞犯罪數據、制定和實施能幫助提升社會對仇亞行為的認識行動、擴大K-12公校亞裔課程。

百人會發表聲明稱，仇亞犯罪在去年增加300%以上，僅在紐約市，針對亞裔的種族偏見攻擊就占市警局仇恨犯罪數據的近四分之一。「針對亞裔社區的仇恨言論和暴力事件，讓亞裔生活在恐懼中，因為擔心受到攻擊，被迫改變生活習慣。」

司法援助局40萬元撥款將為該聯盟提供36個月的援助，支持該聯盟採取全面的、以社區為基礎的方案，解決仇恨犯罪問題。司法援助局的經費主要致力於幫助社區和民權組織，建立以社區為中心的方式，以提高公眾意識、教育其預防仇恨犯罪。

此外，聯盟還希望該計畫能夠成為執法部門和檢察部門的示範策略，使相關機構能夠效仿如何以社區為核心，進行圍繞仇亞犯罪的報告、調查、起訴等流程培訓。

百人會總顧問Cindy Tsai表示，社區仇亞犯罪不斷上升，這種現象令人難以接受，希望社區組織加入聯盟，消除仇亞犯罪。

亞裔 紐約市 百人會

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