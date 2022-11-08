華埠健腦日11月16日復辦 關懷阿茲海默
目前紐約有超過25萬人罹患阿茲海默症，其中約10%為亞裔，但華裔尋求幫助的病友和家人卻不多，只能默默忍受這種疾病帶來的挑戰和困擾；為此，阿茲海默症關愛服務(CaringKind)將於16日(周三)於曼哈頓華埠中華公所大禮堂舉行第六屆健腦日活動，提升社區民眾對於阿茲海默症和其患者的重視。
健腦日活動自2015年起每年舉辦，但過去兩年因為新冠疫情停辦，今年首次回歸；將由阿茲海默症關愛服務和紐約中華公所主辦、23家機構贊助和參加。
阿茲海默症關愛服務華人外展經理石蔚靜表示，阿茲海默症是全美死亡疾病中第六名，患者初期會因為記憶力衰退或喪失，導致日常生活受到影響，但隨著時間的漸進，該病症會惡化並造成腦部神經細胞功能的逐漸喪失，最後連執行最基本日常生活的能力都會失去，而目前該疾病並沒有藥物可以延緩或治療。
石蔚靜表示，與其他族裔比較，亞裔尤其是華裔尋求幫助的病友和家人不多，大部分的人都只能默默忍受；「我們希望藉由健腦日的活動，讓更多華裔長者和家人認識阿茲海默和其他失智症，並整合社區資源，讓他們知道可以到哪裡求助。」
紐約中華公所主席曾偉康表示，過去四年擔任中華公所副主席期間，保持跟阿茲海默關愛服務的合作，「今年健腦日在疫情後得以恢復有特別意義，希望更多民眾參加，評估自己是否需要服務。」
活動將於16日上午10時至下午2時舉行，有大腦健康講座、運動健身預防老年失智講座、健康照顧諮詢、攤位健康教育遊戲，還有抽獎、藝文表演、免費午餐和小禮物贈送等；活動免費開放給居住在紐約市五大區的長者參加，憑票入場，民眾可於8日至位於勿街7號的富康醫療華埠退休居民社區服務取票，先到先得，派完為止。
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