我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

華埠健腦日11月16日復辦 關懷阿茲海默

記者和釗宇╱紐約報導
阿茲海默症關愛服務將於中華公所舉行第六屆健腦日活動，提升社區對阿茲海默症的重視。(記者和釗宇／攝影)
阿茲海默症關愛服務將於中華公所舉行第六屆健腦日活動，提升社區對阿茲海默症的重視。(記者和釗宇／攝影)

目前紐約有超過25萬人罹患阿茲海默症，其中約10%為亞裔，但華裔尋求幫助的病友和家人卻不多，只能默默忍受這種疾病帶來的挑戰和困擾；為此，阿茲海默症關愛服務(CaringKind)將於16日(周三)於曼哈頓華埠中華公所大禮堂舉行第六屆健腦日活動，提升社區民眾對於阿茲海默症和其患者的重視。

健腦日活動自2015年起每年舉辦，但過去兩年因為新冠疫情停辦，今年首次回歸；將由阿茲海默症關愛服務和紐約中華公所主辦、23家機構贊助和參加。

阿茲海默症關愛服務華人外展經理石蔚靜表示，阿茲海默症是全美死亡疾病中第六名，患者初期會因為記憶力衰退或喪失，導致日常生活受到影響，但隨著時間的漸進，該病症會惡化並造成腦部神經細胞功能的逐漸喪失，最後連執行最基本日常生活的能力都會失去，而目前該疾病並沒有藥物可以延緩或治療。

石蔚靜表示，與其他族裔比較，亞裔尤其是華裔尋求幫助的病友和家人不多，大部分的人都只能默默忍受；「我們希望藉由健腦日的活動，讓更多華裔長者和家人認識阿茲海默和其他失智症，並整合社區資源，讓他們知道可以到哪裡求助。」

紐約中華公所主席曾偉康表示，過去四年擔任中華公所副主席期間，保持跟阿茲海默關愛服務的合作，「今年健腦日在疫情後得以恢復有特別意義，希望更多民眾參加，評估自己是否需要服務。」

活動將於16日上午10時至下午2時舉行，有大腦健康講座、運動健身預防老年失智講座、健康照顧諮詢、攤位健康教育遊戲，還有抽獎、藝文表演、免費午餐和小禮物贈送等；活動免費開放給居住在紐約市五大區的長者參加，憑票入場，民眾可於8日至位於勿街7號的富康醫療華埠退休居民社區服務取票，先到先得，派完為止。

石蔚靜表示，希望藉由健腦日的活動，讓更多華裔長者和家人認識阿茲海默和其他失智症。...
石蔚靜表示，希望藉由健腦日的活動，讓更多華裔長者和家人認識阿茲海默和其他失智症。（記者和釗宇／攝影）

阿茲海默症 華裔 華埠

上一則

百年漢方「紅人歸」膠囊(Sangel) 女性更年期保健手冊免費索取

下一則

紐約客談／為何只能二選一 年輕世代吐心聲

延伸閱讀

洛市81歲亞裔走失 患阿茲海默症 警籲協尋

洛市81歲亞裔走失 患阿茲海默症 警籲協尋
社區住客聯會動員逾百義工 齊聚華埠宣傳E提案

社區住客聯會動員逾百義工 齊聚華埠宣傳E提案
華埠服務中心51周年晚會 400嘉賓致賀

華埠服務中心51周年晚會 400嘉賓致賀
華裔美國退伍軍人會 華埠遊行

華裔美國退伍軍人會 華埠遊行
華埠中心51週年晚會 鱗躍翅揚舞潮拼浪

華埠中心51週年晚會 鱗躍翅揚舞潮拼浪

熱門新聞

死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

2022-11-03 07:20
小房東指，為追討房租已訪多位民代，未得到明確回覆，只能每周在法院外舉牌，表達不滿。(記者牟蘭╱攝影)

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

2022-11-01 10:40
紐約僑領安全忠法院申請保釋被拒。(本報檔案照)

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

2022-11-02 10:12
史島婦人落入彩票騙局，被騙7萬5000元。(警方提供)

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

2022-11-07 10:33
一名亞裔高中生日前在Proctor高中上學期間，與另一名非洲裔同學在發生衝突，被對方用小刀刺傷背部與胳膊。(擷取自視頻)

紐約上州亞裔生在校被刺多刀 非裔同學涉企圖攻擊被捕

2022-11-01 17:33

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬
美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？