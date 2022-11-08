華人微信吵翻天 「不如衝投票率」

期中選舉，華人微信群爭戰激烈。圖為紐約州長候選人霍楚及李修頓，日前至法拉盛華社造勢。(本報檔案照)

紐約州正副州長、國會及州級議員選舉進入最後階段，華人微信 及各社交媒體群也唇槍舌劍，充斥各式辯論、爭戰乃至攻擊謾罵，被不少民眾稱為「華人圈中最對立的一次選舉生態」，選民們表示，爭吵現象代表著華人對於選舉的熱情高漲，但攻訐辱罵及妖魔化對手的行為，也是不成熟的參政表現，若想要提高華人的政治地位，最關鍵的仍是整體投票 率。

「這是最對立的一次選舉」紐約居民聯盟共同創始人臧東慧表示，此次選舉出現很多有爭議的華裔候選人，且兩黨選情膠著，使微信群也吵得不可開交。居民聯盟通過內部投票產生的背書名單甫一出爐，他與組織也遭到諸多惡意揣測與人身攻擊，說他是「牆頭草」，在各群散播他背書某位候選人，是因為曾受到其「幫助」，他也聽聞有家長志工幫候選人發傳單時，曾遭一路尾隨並被斥問「為什麼支持此人？是收了錢嗎？」。

「從好處來看，吵得不可開交，代表華人對選舉的熱情提升」他說，但上升到攻擊謾罵則完全不應該與不理智，候選人被群眾妖魔化，也被片面與不實的信息攻擊。州長候選人霍楚與李修頓來華社拜票，意味著華人選票更受重視，然而數周前的選舉民調，也有在族裔一欄，直接把亞裔歸為「其他」(other)，若真想要提高華人的政治地位，整體投票率才是最關鍵。

「紐約家長」創辦人愷文，管理13個微信群，群中共有近5000名家長，他說群裡連續吵了幾天，有家長更是被兩極化的爭戰勸退，多人直接退群。群中生態，往往是大部分的家長保持沈默，幾位支持共和黨的活躍家長與一位支持民主黨的家長舌戰，他還在群中被罵是「埋伏在共和黨裡的奸細」。「我有點擔心，因為我們的初衷是將沒有政治立場的家長吸引過來，參與教育決策、公眾政治及投票，然而這樣一邊倒與兩極化的局面，反而更容易嚇退家長。」

愷文還說，這樣的爭戰已經發生過多次，往往內容講得越極端，就越容易吸睛，大部分家長也沒有精力與時間核查事實。他鼓勵更多華人家長參與基於理性與事實的政治討論與辯論。目前，群裡規定一天只能發一張競選海報。