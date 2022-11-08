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投票前夕殺紅眼 海報被丟棄、塗反猶標誌

記者胡聲橋／紐約報導
不明人士夜間摘下州長候選人李修頓競選海報扔進垃圾桶。(凌飛提供)
不明人士夜間摘下州長候選人李修頓競選海報扔進垃圾桶。(凌飛提供)

期中選舉熱烈，支持者也時傳情緒失控。近日一名霍楚(Kathy Hochul)支持者，在布碌崙一場LGBTQ造勢活動中，先是標語看板被搶，並遭人鎖喉攻擊。在日落公園華人聚居的七大道，也有商家發現掛在柵欄上的州長候選人李修頓(Lee Zeldin)競選海報被扯下扔掉；在史泰登島，國會眾議員候選人羅斯(Max Rose)競選總部門口的海報則被反猶太標誌塗汙。

社區人士凌飛在日落公園7大道經營一家電腦維修店，近日到店裡上班，發現店前鐵柵欄掛著李修頓的競選海報不見，仔細一看，海報進了垃圾箱。凌飛後來通過調取監控錄像發現，有一名路人深夜在他店前摘下海報並隨手扔進垃圾桶。凌飛說，他在自家門口的鐵柵欄上掛競選海報完全合法，有人用這種非常手段，顯然是因為選情升溫。

在史泰登島，國會第11選區眾議員民主黨候選人羅斯(Max Rose)與現任眾議員共和黨籍的瑪麗奧(Nicole Malliotakis)展開激烈競爭。近日，羅斯競選總部門外的宣傳海報，被人用黑色墨水寫下 「索羅斯」的字樣。這個標誌是指大屠殺倖存者索羅斯(George Soros)，他是猶太裔的億萬富翁，也是慈善家。美國猶太人委員會(American Jewish Committee)認為，陰謀論者指責索羅斯資助「黑命貴」抗議和前往美國南部邊境的移民大篷車，提到索羅斯在某些情況下是反猶的。

這是羅斯在競選活動中第二次遇到反猶事件。9月，他在West Brighton的競選標誌被塗上納粹符號。

眾議員 猶太 日落公園

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