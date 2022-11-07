電影情節街頭上演 法拉盛男遭持槍追殺2車夾擊

涉案車輛二。(市警局提供)

法拉盛 發生一起深夜攻擊案件，疑為針對性犯案，25歲駕駛遭兩輛車夾擊及追尾，下車逃離後，繼續被一男子持槍追擊，市警6日發布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

2日晚10時35分，25歲男子開著一輛奧迪Q5，沿法拉盛近22大道的大學點 大道北行，一輛深色的休旅 車向他駛來，他急轉彎避免相撞，卻迎上對面一輛福特F-150白色貨車。休旅車駕駛下車，持槍指向他。他駕車脫困，繼續沿大學點大道北行，遭卡車追尾，失控撞上路邊車輛。

受害人下車，沿大學點大道往20大道方向逃跑，但在拐角處遭該卡車撞擊。起身後，繼續沿大學點大道逃命，一名男子尾隨，朝他開槍但未擊中，他逃到18大道及大學點大道交口的雜貨店，請店員報警。他的右膝因被車撞擊受輕傷，涉案歹徒駕車逃離現場。

警方指，持槍男子淺膚色，中等身材，黑髮，呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。