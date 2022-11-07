我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞利桑納共和黨候選人雷克辦公室 收到不明粉末信

不想用推特了嗎？這裡有個新選擇

電影情節街頭上演 法拉盛男遭持槍追殺2車夾擊

記者鄭怡嫣╱紐約報導
涉案車輛二。(市警局提供)
涉案車輛二。(市警局提供)

法拉盛發生一起深夜攻擊案件，疑為針對性犯案，25歲駕駛遭兩輛車夾擊及追尾，下車逃離後，繼續被一男子持槍追擊，市警6日發布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

2日晚10時35分，25歲男子開著一輛奧迪Q5，沿法拉盛近22大道的大學點大道北行，一輛深色的休旅車向他駛來，他急轉彎避免相撞，卻迎上對面一輛福特F-150白色貨車。休旅車駕駛下車，持槍指向他。他駕車脫困，繼續沿大學點大道北行，遭卡車追尾，失控撞上路邊車輛。

受害人下車，沿大學點大道往20大道方向逃跑，但在拐角處遭該卡車撞擊。起身後，繼續沿大學點大道逃命，一名男子尾隨，朝他開槍但未擊中，他逃到18大道及大學點大道交口的雜貨店，請店員報警。他的右膝因被車撞擊受輕傷，涉案歹徒駕車逃離現場。

警方指，持槍男子淺膚色，中等身材，黑髮，呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

持槍男嫌。(市警局提供)
持槍男嫌。(市警局提供)
涉案車輛一。(市警局提供)
涉案車輛一。(市警局提供)

大學點 法拉盛 休旅

上一則

金兌錫提前投票 籲關注照護長者議題

下一則

布碌崙秋季亞裔文化節 服務表演熱鬧

延伸閱讀

霍楚法拉盛造勢 逾百人「歡迎回家」

霍楚法拉盛造勢 逾百人「歡迎回家」
肯定孟昭文政績 百餘華人聲援支持連任

肯定孟昭文政績 百餘華人聲援支持連任
紐約東北同鄉會換屆 籌辦兔年春節晚宴

紐約東北同鄉會換屆 籌辦兔年春節晚宴
行李內裝滿贓物 亞裔男盜逾千元

行李內裝滿贓物 亞裔男盜逾千元
李修頓法拉盛造勢 誓言整頓治安

李修頓法拉盛造勢 誓言整頓治安

熱門新聞

死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

2022-11-03 07:20
小房東指，為追討房租已訪多位民代，未得到明確回覆，只能每周在法院外舉牌，表達不滿。(記者牟蘭╱攝影)

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

2022-11-01 10:40
紐約僑領安全忠法院申請保釋被拒。(本報檔案照)

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

2022-11-02 10:12
此前被控詐騙醫保的曼哈頓華裔醫生梅馬文，近日在一場遊艇事故中離奇失蹤。(取自梅馬文臉書)

華醫涉保險詐欺 開庭前撞船失蹤

2022-10-31 02:27
一名亞裔高中生日前在Proctor高中上學期間，與另一名非洲裔同學在發生衝突，被對方用小刀刺傷背部與胳膊。(擷取自視頻)

紐約上州亞裔生在校被刺多刀 非裔同學涉企圖攻擊被捕

2022-11-01 17:33

超人氣

更多 >
患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇
樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元
破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐

破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐
美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人
租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元

租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元