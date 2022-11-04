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新任五分局長首場警民會 遊民亂象成焦點

記者張晨／紐約報導
華埠市警五分局新任局長陳韜在紐約中華公所舉行首場警民會。(記者張晨╱攝影)
華埠市警五分局新任局長陳韜在紐約中華公所舉行首場警民會。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠市警五分局新任局長陳韜2日在紐約中華公所舉行首場警民會，全程用廣東話和民眾溝通；居民、商家抱怨最多的是遊民問題；陳韜回應，犯罪案件和數字並非每個人能理解，但生活品質下降卻是真實體驗，這也是他上任後的首務，尤其對於幾個重點公園及大橋周邊的治理。

影音來源：記者張晨

對於轄區內過去一個月的犯罪數據，陳韜表示，轄區整體犯罪率仍呈6.5%上升，其中汽車盜竊、重竊以及重罪攻擊均增加，分別呈100%、13.6%及7.7%；重竊案共發生50起，占案件總數逾半。

會上民眾對遊民問題抱怨連連，他表示，警方當前已不再具備針對遊民的執法權，因此只能通過提供服務資源的方式說服他們搬離；但五分局也同時與遊民服務局、清潔局以及公園局等市府機構定期開展聯合執法，截至當前已就遊民問題展開約126次行動，其中逾70次成功清理臨時遊民居所。

會議當天，不久前剛從一分局調回至五分局的轄區探員小組負責人的羅騰也與會，他表示，作為分局歷史上首名華裔探員負責人，能重返華埠、服務自己熟悉的社區倍感開心，也鼓勵民眾積極參與每月警民會。

另一名新面孔是同陳韜一起從62分局調至華埠的副手Minh Tran，他表示，自己2000年初從警校畢業後的首個分局便是華埠；也坦言，時隔20年再回到這裡，「生活質量確實不比從前。」

作為五分局歷史上第五位華裔局長，陳韜表示，轄區在治安方面的確存在許多待改善的問題，許多問題都與62、甚至72分局相似，但總體在往正確的方向發展；期待與社區民眾協作，使華埠越變越好。

遊民 華埠 華裔

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