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勁球12億空前大獎 華人蜂擁搶買

記者許君達╱紐約報導
勁球獎頭獎總金額超過12億元。(記者許君達╱攝影)
勁球獎頭獎總金額超過12億元。(記者許君達╱攝影)

本期彩金或創歷史紀錄的勁球獎(Powerball)2日開獎，由於自8月以來一直無人中獎，頭獎金額已累積超過12億元，吸引全美各地彩民進場投注，華人社區亦不例外，法拉盛多處彩票站當日門庭若市。

位於緬街靠近37大道的民安西藥房兼營彩票業務，因曾開出過大獎而在社區聞名。記者到訪時正是下午的客流低峰時段，即便如此，在不到20分鐘的時間內也有十名顧客進店買彩，其中多數人都對彩票的玩法駕輕就熟，買完即走。老闆周Dennis說，經常光顧的熟客一般購買金額不大，多不超過20元，在12億大獎的消息廣為流傳後，一些人的購買金額有所增加，購彩者中也出現不少新面孔。

在凱辛娜大道上的另一家彩票店，買彩者絡繹不絕，櫃台忙碌，店員幾乎無暇與記者交談。一名華人女士表示，自己平常並不玩彩票，但近日看到身邊有很多人踴躍購彩，也忍不住跟著玩玩。

與一般即開型彩票不同，勁球獎的玩法是購買者選擇數字組合，也可由電腦隨機生成。周Dennis說，有人喜歡用自己或親人的生日等具有特殊寓意的數字組合，但根據以往的經驗，每次大獎都是出自機選數組。

高額彩金誘惑之下，華人買彩熱情高漲。(記者許君達╱攝影)
高額彩金誘惑之下，華人買彩熱情高漲。(記者許君達╱攝影)

華人 勁球 法拉盛

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