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「曠世通才趙元任」 焦立為5日專題講座

紐約訊

趙元任誕辰130周年之際，華美人文學會特邀最早把趙元任先生的英文口述歷史翻譯成中文的譯者、「中國大百科全書」第三版「趙元任」條目的撰稿人焦立為博士於11月5日(周六)晚8時至9時半做「曠世通才趙元任」專題講座，用第一手資料，原始音檔和稀見的圖片，講述趙元任豐富的一生。

趙元任是清華國學院四大導師之一、中國現代語言學之父，中國現代音樂之父蕭友梅稱趙元任為「中國的舒伯特」。他是第二批庚子賠款留美學生之一，在包括胡適、竺可楨等精英中成績居第二名。他在康奈爾大學的本科專業是物理學，哈佛大學獲哲學博士，與英國哲學家羅素有幾十年的交往。他是長跑健將、天文學的終身愛好者、音樂數字化的大力提倡者。他與毛澤東、周恩來、鄧小平、蔣介石、蔣經國、美國總統羅斯福的夫人等政要都有接觸。

焦立為是美國布朗大學東亞系高級講師，南開大學語言學博士。出版著作十餘種，包括譯著「趙元任傳」等。講座在線進行(zoom)。請至https://chineselectures.org/upcoming.html註冊。註冊後將收到登錄連結。

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