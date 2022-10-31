加州國會眾議員劉雲平 訪紐約台灣會館

劉雲平(左五)拜會紐約台灣會館。(記者呂賢修╱攝影)

加州國會眾議員劉雲平 與妻子詹碧琪28日首次訪紐約台灣會館，駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐 ，「喂台灣」社團黃再添、江明信、許伯丞等代表歡迎，鄉親就美台關係等踴躍發問。劉雲平支持台灣參與國際組織，美國也應提供更多軍事援助。

台北出生、台南成長，劉雲平是唯一在台灣出生的國會議員，已連任四次，也是眾院外交委員會、司法委員會成員。他自介，與許多華人移民 相似，童年全家住在地下室，父母擺攤，存錢開店，他也因此加入空軍，回報美國，並為空軍預備役上校，於去年退伍。

他支持台灣關係法，以及台灣參與世界衛生組織(WHO)、國際刑警組織(Interpol)、國際民航組織(ICAO)等。對於參眾兩院所提的台灣政策法，他表示，法案雖已在參院 外交委員會通過，但參院法案一般會經歷冗長的修訂，雖獲跨黨，就算通過，目前仍難知最終版本內容。 江明信(左)致贈劉雲平大都會棒球隊印有台灣的特製球衣。(記者呂賢修╱攝影)

對於新冠引起的全美仇亞犯罪，他與趙美心、孟昭文等華裔國會議員聯手，獲兩黨共識，通過法案，提供額外打擊犯罪資源。選舉臨近，他指亞裔很快將成最大移民群體，聲音更難被忽視。

對於俄烏戰事，他說烏克蘭人民有堅強抵抗意志，以及世界民主國家的支援，全世界都在關注此戰事，中國若想動武，也應思考台灣會如何抵抗。他指預防戰爭最佳方式是雙方考量嚴重後果，拜登曾說，普亭不應繼續握權，這已形成定見，而且告訴全世界其想法。