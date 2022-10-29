班森賀又見垃圾堆積 寇頓籲發揮公德心

民眾將棄用的電器丟到街邊。(寇頓提供)

布碌崙 (布魯克林)華人 聚居的班森賀，日前再次出現垃圾堆積如山的狀況，民眾發現後致電給當地州眾議員 寇頓(William Colton)反映問題；寇頓目前已聯繫相關部門解決，但當地衛生問題屢次亮紅燈，民眾聽不進勸告、亂丟私人垃圾令人無奈，寇頓呼籲，民眾若發現垃圾堆積應撥打311投訴。

寇頓表示，過去國王郡高速公路(Kings Highway)與Quentin Road交西12街一帶的路邊雜草叢生，經過修剪整理後，沒想到現在卻成為居民亂丟垃圾的角落，不少附近居民將私人垃圾丟在該處；該辦公室日前接到投訴，表示現場不僅一袋袋垃圾堆成山，有些人還將棄用的家具、電器也扔在此處。

寇頓及其團隊到現場視察後，聯絡布碌崙第11社區委員會以及市清潔局，將具體情況告訴他們；當局於本周派出清潔人員到現場處理，幾小時後已將垃圾清理乾淨。

寇頓表示，雖然當下垃圾已清除，但守護家園環境、保持市容的整潔是全體居民的事，勸告居民要有公德心，不要濫用街邊的公共垃圾桶或是閒置空間，為了自己的方便為他人造成負擔；若垃圾桶堆滿私人垃圾，很快就會引發衛生問題，長久將影響市容，甚至引來蟲患、鼠患等，影響甚遠。

寇頓還說，班森賀華社垃圾堆積時有發生，但清潔員打理一段時間後又有人再犯，令人感到非常無奈；若看見垃圾堆積，他提醒民眾撥打311投訴，或致電(718)236-1598到其辦公室反映，工作人員將協助通知相關單位解決問題。