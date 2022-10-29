我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

班森賀又見垃圾堆積 寇頓籲發揮公德心

記者顏潔恩／紐約報導
民眾將棄用的電器丟到街邊。(寇頓提供)
民眾將棄用的電器丟到街邊。(寇頓提供)

布碌崙(布魯克林)華人聚居的班森賀，日前再次出現垃圾堆積如山的狀況，民眾發現後致電給當地州眾議員寇頓(William Colton)反映問題；寇頓目前已聯繫相關部門解決，但當地衛生問題屢次亮紅燈，民眾聽不進勸告、亂丟私人垃圾令人無奈，寇頓呼籲，民眾若發現垃圾堆積應撥打311投訴。

寇頓表示，過去國王郡高速公路(Kings Highway)與Quentin Road交西12街一帶的路邊雜草叢生，經過修剪整理後，沒想到現在卻成為居民亂丟垃圾的角落，不少附近居民將私人垃圾丟在該處；該辦公室日前接到投訴，表示現場不僅一袋袋垃圾堆成山，有些人還將棄用的家具、電器也扔在此處。

寇頓及其團隊到現場視察後，聯絡布碌崙第11社區委員會以及市清潔局，將具體情況告訴他們；當局於本周派出清潔人員到現場處理，幾小時後已將垃圾清理乾淨。

寇頓表示，雖然當下垃圾已清除，但守護家園環境、保持市容的整潔是全體居民的事，勸告居民要有公德心，不要濫用街邊的公共垃圾桶或是閒置空間，為了自己的方便為他人造成負擔；若垃圾桶堆滿私人垃圾，很快就會引發衛生問題，長久將影響市容，甚至引來蟲患、鼠患等，影響甚遠。

寇頓還說，班森賀華社垃圾堆積時有發生，但清潔員打理一段時間後又有人再犯，令人感到非常無奈；若看見垃圾堆積，他提醒民眾撥打311投訴，或致電(718)236-1598到其辦公室反映，工作人員將協助通知相關單位解決問題。

布碌崙 眾議員 華人

上一則

7旬華翁遭暴力搶劫 損失2000多元

下一則

彭博、馬軍 獲亞洲協會亞裔改變者獎

延伸閱讀

華男出國1年 帳戶10萬被盜領一空

華男出國1年 帳戶10萬被盜領一空
塵埃落定 選區重畫新地圖 紐約市議會通過

塵埃落定 選區重畫新地圖 紐約市議會通過
布碌崙東紐約中餐館顧客 遭搶錢包

布碌崙東紐約中餐館顧客 遭搶錢包
市衛生局已接50病例 布碌崙疑爆彎曲桿菌

市衛生局已接50病例 布碌崙疑爆彎曲桿菌
選區新地圖訴求遭否決 華人：用選票改變

選區新地圖訴求遭否決 華人：用選票改變

熱門新聞

安全忠涉嫌參與獵狐行動，非法充當外國政府代理人被逮捕。(本報檔案照)

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

2022-10-21 02:30
案發現場已由警戒條封鎖，屍體被白布蓋住，血跡蔓延頭部一地。(記者鄭怡嫣/攝影)

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

2022-10-26 14:03
吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。（取自陳寶拉臉書）

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

2022-10-27 09:33
紐約一名精神異常男子持槍劫公車，行駛了超過30個街區，全車20多名乘客驚魂，最後司機趁機打開前後車門，疏散乘客，自己則跳窗逃生。(擷自NBC)

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

2022-10-27 13:42
受傷的華男大腿被捅後跑到街上求救，並坐在地上休息，留下血跡。(記者顏潔恩／攝影)

紐約8大道華男在家遭捅上街求救 滿地血跡

2022-10-22 14:35
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認