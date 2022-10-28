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亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

華男出國1年 帳戶10萬被盜領一空

記者顏潔恩╱紐約報導
班森賀華人屢次成為手機詐騙的受害者。(本報檔案照)
班森賀華人屢次成為手機詐騙的受害者。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社身分盜竊、網路詐騙案頻發，近日一宗離奇的案件發生在一華人身上，他離境美國將近一年，銀行戶頭裡的數萬元遭人盜領。

根據62分局紀錄，一名57歲的華裔男子去年12月出境，本月18日返美，查看銀行帳戶發現9萬6962元的積蓄被一掃而空；銀行紀錄顯示，有人通過三個銀行帳號索錢，出於某些原因銀行將這些款額轉給這些帳戶。受害者已向警局提供資料，配合銀行調查。

除以上案件，冒充中國公安人員的詐騙案仍層出不窮，8月31日一名華男接到陌生人的電話，自稱是中國執法人員的陌生男子指他涉嫌洗錢，若不支付一定費用將錢合法化，就會被遣返回中國；受害者驚慌之中先後五次匯錢給對方，損失33萬7000元，之後才驚覺上當報警。

此外，一名華女因個人資料遭竊，被不法分子用來申請州失業補助金；她日前向警方表示，收到州財政服務部(The State Department of Financial Services)寄來的稅務通知單，指出她申領一筆2萬1634元的失業金卻從未報稅。

受害者表示，儘管受到新冠疫情衝擊，但期間仍工作，從未向州府申請失業金；在該部門工作人員的指示下，她已到62分局報案，交專員調查。

不少人在年尾節日季頻繁網路購物，也成為犯罪分子下手的目標，專門盜竊民眾門前的包裹；一名華男報警指，在亞馬遜(Amazon)買了一輛價值1034元的電單車，本月18日接獲通知已送至住家，但他沒收到，與亞馬遜客服數日協調後，猜測被人盜走，建議他報警處理。

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