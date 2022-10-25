關懷失智症病患 曼哈頓百餘華人步行籌款

CaringKind 23日在曼哈頓舉行步行籌款，百餘名華人患者家屬和義工，呼籲社會給予阿茲海默症更多關注。(記者和釗宇／攝影)

為幫阿茲海默症 (失智 症)病患得到更好的治療和照顧，「阿茲海默症關愛服務」(CaringKind)23日在曼哈頓中央公園舉行步行籌款活動，包括百餘名華人 患者家屬和義工在內的數百民眾，共同呼籲社會各界給予阿茲海默症更多關注。

CaringKind 23日在曼哈頓舉行步行籌款活動，百餘名華人失智症患者家屬和義工呼籲社會各界給予阿茲海默症及相關人士更多關注。（記者和釗宇／攝影）

該組織每年舉辦步行籌款活動，今年約超過500人參加；CaringKind華人外展經理石蔚靜表示，參加活動的華人共有100多名，約占總人數三分之一，還帶來了舞獅隊；由她領導的失智症華人顧問委員會也獲CaringKind頒發社區合作獎，該委員會四年前成立只有20多人，現在增加一倍，華人社區的資源也不斷增加。

石蔚靜表示，華裔失智症家庭更應該得到關注。（記者和釗宇／攝影）

石蔚靜表示，華裔失智症家庭更應得到關注，因為多數病人有語言和文化隔閡，不少家屬還有一種羞恥感，更難拿到照護資源；「一個人生病，全家受影響，希望社會對失智症更友好，不要歧視。」

紐約長老會下城醫院社區事務和醫務關係總監黎翠文，也是失智症華人顧問委員會一員，她表示，自己的父親也是早期失智症患者，「但我有信心照顧他，因為華人社區照護資源增加，我們可以提供支持。」

陸瑗表示，希望保險公司和護理公司也增加對失智症的了解，增加護理時間，減少患者家庭的負擔。（記者和釗宇／攝影）

參加活動的陸瑗家住威斯康辛州，但住在紐約市的母親罹患失智症，她不得不兩地奔波照顧；陸瑗表示，兩年前發現母親有症狀，「好在護工曾接受CaringKind培訓，認出是失智症，我們也才對失智症有更深的了解；希望保險公司和護理公司增加護理時間，減少患者家庭的負擔。」

國際同濟會、探訪護士、桑拓文教中心、亞美醫師協會等社區團體也參加活動；亞美醫師協會的內科醫生劉玉清表示，像CaringKind這類失智症照護組織非常重要，「對於很多人，失智症很陌生，而且發病時間很快、很嚴重，因此跟家人和病人溝通很重要。」