關懷失智症病患 曼哈頓百餘華人步行籌款
為幫阿茲海默症(失智症)病患得到更好的治療和照顧，「阿茲海默症關愛服務」(CaringKind)23日在曼哈頓中央公園舉行步行籌款活動，包括百餘名華人患者家屬和義工在內的數百民眾，共同呼籲社會各界給予阿茲海默症更多關注。
該組織每年舉辦步行籌款活動，今年約超過500人參加；CaringKind華人外展經理石蔚靜表示，參加活動的華人共有100多名，約占總人數三分之一，還帶來了舞獅隊；由她領導的失智症華人顧問委員會也獲CaringKind頒發社區合作獎，該委員會四年前成立只有20多人，現在增加一倍，華人社區的資源也不斷增加。
石蔚靜表示，華裔失智症家庭更應得到關注，因為多數病人有語言和文化隔閡，不少家屬還有一種羞恥感，更難拿到照護資源；「一個人生病，全家受影響，希望社會對失智症更友好，不要歧視。」
紐約長老會下城醫院社區事務和醫務關係總監黎翠文，也是失智症華人顧問委員會一員，她表示，自己的父親也是早期失智症患者，「但我有信心照顧他，因為華人社區照護資源增加，我們可以提供支持。」
參加活動的陸瑗家住威斯康辛州，但住在紐約市的母親罹患失智症，她不得不兩地奔波照顧；陸瑗表示，兩年前發現母親有症狀，「好在護工曾接受CaringKind培訓，認出是失智症，我們也才對失智症有更深的了解；希望保險公司和護理公司增加護理時間，減少患者家庭的負擔。」
國際同濟會、探訪護士、桑拓文教中心、亞美醫師協會等社區團體也參加活動；亞美醫師協會的內科醫生劉玉清表示，像CaringKind這類失智症照護組織非常重要，「對於很多人，失智症很陌生，而且發病時間很快、很嚴重，因此跟家人和病人溝通很重要。」
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