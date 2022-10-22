我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登想連任欲語還休 稱妻子覺得不該一走了之

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

大麻店未持照開業 紐約市議員籲市警嚴打

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市部分業者已開張經營大麻實體店。(記者顏潔恩／攝影)
紐約市部分業者已開張經營大麻實體店。(記者顏潔恩／攝影)

紐約州大麻零售許可執照還未分發，但紐約市街頭已開張多間大麻零售實體店面，且開始販售；布碌崙(布魯克林)市議員紀思庭(Justin Brannan)、郭納德(Andrew Gounardes)日前召開記者會，呼籲州府採取行動，並致信給市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)，要求採取執法行動關閉無照商店。

紀思庭、郭納德在信中表示，儘管「大麻條例和稅收法」(Marijuana Regulation and Tax Act)在去年3月通過，但州大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management，簡稱OCM)至今都還未分發大麻零售許可執照，等於目前所有販售大麻的商店都在違規經營。

「很顯然有些業者在剝削及利用現時刻混淆的情況，在OCM還未分發許可證前就開門營業，有些還甚至偽裝成藥房」，紀思庭表示；任由無照商店營業會使州府錯過了從合法販售大麻中收取的稅款，除非針對他們強制打擊，否則各區的經濟都會處於危險，「如果不叫停無照商家的營業，那州府要如何取得稅收？我不明白為什麼政府至今還不採取行動。」

「紐約州目前還沒有合法的成人用大麻銷售」，OCM媒體發言人諾爾斯(Trivette Knowles)呼籲，那些開張實體店面、或自稱為藥房的非法經營業者，應立即停止銷售大麻；該辦公室已發出了停終信函(Cease-and-Desist Letter)給確定違規的大麻店，如果業者不理會警告，恐怕將失去獲得正規執照的機會。

諾爾斯表示，政府必須確保紐約客在未來幾個月，按其意願購買大麻時，是通過合法且確保產品通過安全測試的途徑；「這是OCM存在的理由」，創造一個大麻使用者以及賣家都可以依賴的包容性及平等市場，若商家繞過政府的介入，不禁令人感到不信任。

布碌崙貝瑞吉一間大麻店業者日前坦承道，由於物流和一些程序處於「灰色地帶」，他在未有執照在手時就開始大麻銷售；針對紀思庭、郭納德的訴求，西維爾(Keechant Sewell)目前還未向公眾回應下一步計畫。

大麻 布碌崙 紐約州

上一則

賊從窗戶闖入 法拉盛屋主痛失珠寶

下一則

華策會為社區接種流感疫苗、B肝篩檢

延伸閱讀

量多價格低 密州大麻銷售超過伊州

量多價格低 密州大麻銷售超過伊州
大麻證照核發 爆官商勾結 聯邦檢察官公布兩項認罪協議

大麻證照核發 爆官商勾結 聯邦檢察官公布兩項認罪協議
偷豪車+信用卡詐騙 紐約4賊落網

偷豪車+信用卡詐騙 紐約4賊落網
一家五口參加國會暴動 父母被判坐牢兒女居家監禁

一家五口參加國會暴動 父母被判坐牢兒女居家監禁
洛縣縣屬地 公投大麻生意徵稅

洛縣縣屬地 公投大麻生意徵稅

熱門新聞

亞裔男子並未示弱，兩人面對面對峙，彼此相距只有幾吋。(視頻截圖)

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

2022-10-16 13:15
安全忠涉嫌參與獵狐行動，非法充當外國政府代理人被逮捕。(本報檔案照)

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

2022-10-21 02:30
麻州聯邦檢方日前破獲波士頓中餐廳洗錢案後，蒐集更多張錦華犯案證據；圖為涉案中餐廳。(取自谷歌地圖)

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

2022-10-14 07:28
張曉寧(黃色囚衣者)14日身穿正常的黃色囚服，梳馬尾辮，在辯護律師與中文翻譯的陪同下上庭。(法院Pool Photo，John M. Mantel攝影)

涉殺華裔律師李進進 女嫌精神鑑定

2022-10-15 11:51
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00
紐約市教育局成立的公校預算特別工作組，計畫大力減少特殊高中經費，將資金重點轉向遊民家庭學生。(記者張心／攝影)

紐約市擬大減特殊高中經費 公校預算將偏重遊民家庭學生

2022-10-16 07:23

超人氣

更多 >
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師
梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作
影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場
快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首