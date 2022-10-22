大麻店未持照開業 紐約市議員籲市警嚴打

紐約市部分業者已開張經營大麻實體店。(記者顏潔恩／攝影)

紐約州大麻 零售許可執照還未分發，但紐約市街頭已開張多間大麻零售實體店面，且開始販售；布碌崙 (布魯克林)市議員紀思庭(Justin Brannan)、郭納德(Andrew Gounardes)日前召開記者會，呼籲州府採取行動，並致信給市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)，要求採取執法行動關閉無照商店。

紀思庭、郭納德在信中表示，儘管「大麻條例和稅收法」(Marijuana Regulation and Tax Act)在去年3月通過，但州大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management，簡稱OCM)至今都還未分發大麻零售許可執照，等於目前所有販售大麻的商店都在違規經營。

「很顯然有些業者在剝削及利用現時刻混淆的情況，在OCM還未分發許可證前就開門營業，有些還甚至偽裝成藥房」，紀思庭表示；任由無照商店營業會使州府錯過了從合法販售大麻中收取的稅款，除非針對他們強制打擊，否則各區的經濟都會處於危險，「如果不叫停無照商家的營業，那州府要如何取得稅收？我不明白為什麼政府至今還不採取行動。」

「紐約州目前還沒有合法的成人用大麻銷售」，OCM媒體發言人諾爾斯(Trivette Knowles)呼籲，那些開張實體店面、或自稱為藥房的非法經營業者，應立即停止銷售大麻；該辦公室已發出了停終信函(Cease-and-Desist Letter)給確定違規的大麻店，如果業者不理會警告，恐怕將失去獲得正規執照的機會。

諾爾斯表示，政府必須確保紐約客在未來幾個月，按其意願購買大麻時，是通過合法且確保產品通過安全測試的途徑；「這是OCM存在的理由」，創造一個大麻使用者以及賣家都可以依賴的包容性及平等市場，若商家繞過政府的介入，不禁令人感到不信任。

布碌崙貝瑞吉一間大麻店業者日前坦承道，由於物流和一些程序處於「灰色地帶」，他在未有執照在手時就開始大麻銷售；針對紀思庭、郭納德的訴求，西維爾(Keechant Sewell)目前還未向公眾回應下一步計畫。