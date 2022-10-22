曼哈頓兩橋豪樓建案 馬泰、社區組織告市府、開發商

曼哈頓兩橋豪樓建案污染環境，馬泰及社區組織起訴市府、建商。(記者張晨／攝影)

曼哈頓下東城兩橋社區反對豪樓建案延續五年，至今未息；保護華埠 /下東城聯盟(Coalition to Protect Chinatown & the Lower East Side)、市議員馬泰(Christopher Marte)21日召開記者會，狀告市府及開發商，指施工帶來的空氣污染、光線遮蔽，會加劇居民呼吸及心血管疾病風險，更違反州法對公民獲取健康生活環境的權利。

影音來源：記者張晨

當天的記者會在櫻桃街(Cherry St.)265號前召開，根據已提交給紐約州 高等法院(New York Supreme Court)的訴狀，訴訟由亞美法律援助處(AALDEF)牽頭，馬泰作為原告，多個社區維權組織負責人附議。

馬泰表示，今年1月簽署成法的「紐約州權利法案」(New York State Bill of Rights)第一條第19節之規定，新修正案指明「每個人都有權享有清潔的空氣、水和健康的環境」。

他指出，環境污染的主要來源為施工和汽車排放，兩橋居民不但與羅斯福高速路(FDR Drive)毗鄰，且若開放項目動工，社區內這些低收入 、少數族裔的年長者將會是最大的受害者。

亞美法律援助處法律主任李貝妮(Bethany Li)表示，歷史上的兩橋和下東城地區也是眾多汽車修理廠和加油站的所在地，這也導致了多次石油洩漏，土壤和地下水高度污染。

她指出，九一一恐襲事件後，公共衛生研究發現，華埠兒童哮喘發病率的上升和原有哮喘的惡化，與空氣污染的襲擊期間釋放的有毒物質密切接觸有關。

保護華埠/下東城聯盟發言人宋智惠(Jihye Song)表示，兩橋地區貧困程度持續增高，住房條件也不符合可負擔標準，疫情來襲後許多人因有基礎病而離世；「他們既是高風險患者，也是紐約市必要工作者。這起訴訟是對開發商的一個警告——沒有社區的允許，他們無從下手。」

與會者也紛紛呼籲，並致信市長亞當斯(Eric Adams)通過華埠工作小組土改計畫(Chinatown Working Group Rezoning Plan)，該計畫由社區居民制定，包括限制新建築的層高、要求所有在NYCHA土地上建造的住房，應為低收入居民可負擔、通過使用當地收入水平來確定新單元的租金、並逐年增加可負擔房的數量、以及限制可建酒店的數量等。