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州長選戰升溫 川普背書李修頓

記者和釗宇╱紐約報導
川普(右)宣布背書李修頓(左)競選紐約州長。圖為李修頓於川普在任時訪問白宮。(李修頓辦公室提供)
川普(右)宣布背書李修頓(左)競選紐約州長。圖為李修頓於川普在任時訪問白宮。(李修頓辦公室提供)

紐約州長競選已近白熱化，前總統川普(Donald Trump)16日在其社交網站上宣布，背書共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)。

川普表示，「我已經觀察和了解李修頓很多年，他是一個了不起而有能力的律師，其他國會議員立法時遇到複雜的法律問題，都應該學習李修頓；李修頓對邊境管控、犯罪上態度強硬，在軍事和退伍軍人問題上見解也很不錯，並且成功強力捍衛憲法第二修正案。」

他說，「李修頓是一個能做實事的成功者，他將成為了不起的紐約州長，有我的全力背書，祝他好運！」

川普此前一直在選擇支持李修頓還是前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)之子小朱利安尼(Andrew Giuliani)之間猶豫；李修頓初選獲勝後，他也曾參加李修頓的造勢活動，曾助李修頓籌款150萬元，但並未背書他的參選。

目前紐約州長選情看法各異，有民調顯示，霍楚(Kathy Hochul)和李修頓的支持率差距僅在個位數，但也有民調顯示差距在10%到20%之間。

李修頓對川普的支持一直是霍楚陣營的攻擊重點；霍楚競選團隊發言人哈維(Jerrel Harvey)表示，「隨著川普本人背書，李修頓作為最極端與危險的紐約州長候選人，現在已經得到官方認證；雖然川普的背書完全不意外，得到前總統親自支持證明李修頓，完全迎合川普的『MAGA』政見，說明他脫離紐約州選民的程度有多高。」

川普 紐約州 霍楚

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