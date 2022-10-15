聯成議員大會 蕭貴源等被擋門外

蕭貴源、何茂林等人在議員大會開始前，遭到保安擋在門外。(記者顏嘉瑩╱攝影)

美東聯成公所日前在曼哈頓華埠 會所舉辦季度議員大會，會上針對公所訴訟、財務問題等討論；此前主席梁漢本以顧問蕭貴源和議員何茂林導致公所虧損為由，取消及開除兩人顧問及議員資格，當天會議開始前，兩人被保安擋在門外，隨後包括顧問于金山及多位議員也憤而離開。

蕭貴源及何茂林在此前遭登報公告懲處時，兩人以聯成顧問委員會之名召開記者會反駁，並委請律師對梁漢本及代表律師寄出終止通知(cease and desist notice)，要求停止，否則將提告；議員大會上，梁漢本表示，主席有職責執行處理公所會務，指蕭貴源和何茂林為了私利損害公所利益，分別取消其開除兩人資格。

目前聯成公所有多項訴訟，其中由于金山、蕭貴源、鄧學源與何茂林等人控告主席梁漢本和全體職員選舉不合法，要求重新選舉；該訴訟在近日遭到州高等法院駁回取消。

另梁漢本在去年8月遭聯成議員在街頭罷免 後，他以毀謗名譽為由，狀告11人，同樣遭到法院駁回；梁漢本表示，已向州高等法院上訴庭提出上訴。

對於梁漢本的指責，蕭貴源要求對方提出證明他收取私利的具體證據。

于金山則在會後受訪時表示，所有當過聯成主席者可自動成為顧問委員，梁漢本未召開會員大會，進行修改章程、表決，以及議員大會通過等流程，無權取消蕭貴源的顧問委員資格。