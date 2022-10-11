紐約客談／大麻人口超過菸友的啟示

近期一項蓋洛普民意調查(Gallup polls)顯示，吸食大麻 的美國人首次超過香菸。幾十年來，吸菸者一直在穩步下降，現在已經降到11%新低， 而大麻的使用卻一直上升。16%的人說他們吸食大麻，有48%說他們在生活中曾經吸食過大麻。

2021年，紐約州議會通過「大麻監管和稅收」法案，隨著各州陸續解禁，可以說，在美國，人們對大麻的態度愈來愈開放，而對香菸的態度愈來愈謹慎。2019年的一項民調顯示，有83%的美國人認為吸菸對成年人非常有害，另有14%的人說有些害處。美國人對大麻的看法卻沒那麼消極。略超過一半的美國人表示，大麻對人的影響是積極的。蓋洛普最近的調查也顯示，大麻對社會造成的影響，持正反方意見者各占一半。

毒品 在歷史上對中國造成的傷害，讓許多華人 對毒品心有餘悸。大麻已經被大家歸入毒品，要想翻案非常困難，華人在觀念上無法接受。這也正常，對華人社區是好事。就算大麻的有害性低於菸草，但它仍然是一種成癮物質，對身體有害，而不是有益。而且，接觸大麻有可能讓人進一步接觸對身體更有危害的毒品，到時候悔之晚矣。所以，能不接觸大麻盡量不要接觸。未成年人更應該遠離毒品，包括大麻。

不過，華人社區現在也到了逐步消除對大麻的刻板印象的時候，對使用大麻應該有一種科學和客觀的態度。只有這樣，才能對大麻有一個正確的定位，也才能不被一些政治觀念帶偏。或許，對華人社區來說，應該用科學的態度來接受，更緊要和更有現實意義的一句話應該是：趕緊戒菸吧！