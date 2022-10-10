美國華裔血液與腫瘤專家學會 召開高峰論壇

美國華裔血液與腫瘤專家學會第九屆紐約腫瘤高峰論壇。(主辦單位提供)

美國華裔血液與腫瘤 專家學會(CAHON)第九屆紐約腫瘤高峰論壇(NYOF)，8日和9日在威徹斯特郡舉行。來自全美相關領域的華裔專家、醫師，通過現場、網路，逾百人出席。大會由紐約醫學 院(New York Medical College)劉德龍教授(Dr. Delong Liu)和瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)黃夷伍教授(Dr. Yiwu Huang)牽頭主辦。今年邀請多位美國著名專家介紹相關疾病最新進展。

紐約西奈山醫學中心(Mt. Sinai Medical Center)Dr. Sundar Jagannath介紹多發性骨髓瘤治療進展；佛州莫菲特癌症 中心(Moffitt Cancer Center)Dr. Jingsong Zhang討論腎癌的現狀和臨床試驗；紐約紀念斯隆-凱特琳癌症中心Dr. Alan Ho 介紹頭頸部腫瘤新發現；匹茲堡大學Dr. Jingzhou Hou和加州希望之城(City of Hope)Dr. Elizabeth Budde解讀了白血病和淋巴瘤的新進程；聖路易斯華盛頓醫學院Dr. Cynthia Ma闡述乳腺癌治療須知；北卡羅納州杜克醫學院Dr. Jingquan Jia 介紹肝膽腫瘤治療新知。病例討論聚焦於上下消化道腫瘤，探討個體化治療，如何克服原發耐藥以及使用新的靶向治療和免疫治療。

今年終身成就獎，由著名腫瘤學家，中國腫瘤學奠基人之一，中國協和醫科大學腫瘤醫院前內科主任，工程院院士孫燕教授獲得，表彰其半個多世紀以來的卓越貢獻。傑出貢獻獎由自聖路易斯華盛頓醫學院Dr. Cynthia Ma和波士頓哈佛醫學院Dr. Chong-xian Pan獲得，兩位醫生在乳腺癌和膀胱癌的臨床和實驗室研究中成就斐然。

CAHON理事會會長Dr. Ruirong Yuan和CAHON會長Dr. Bo Zhao回顧會務成長、現狀和規畫，現有近300名成員，來自學術界、私人診所、社區醫院及政府部門等，主辦包括世界血液學排名第三的「血液與腫瘤學」(Journal of Hematology & Oncology)在內的知名期刊，多年來為美中科學交流合作努力。