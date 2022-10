世報與味全合辦 「小廚師」畫賽開跑

世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽,期望激發學子想像力與創造力。(活動海報)

世界日報 與美國味全公司共同舉辦繪畫比賽,邀請全美16歲以下青少年及兒童參賽。本屆主題為「家庭小廚師 」(Little chef of the day for my family)。疫情 衝擊以及高通膨背景下,許多華人 工作之餘還要為家人烹飪下廚,孩子或許還沒能力分憂,但暢想繪畫出為家人做的一餐是正能量的開始,畫作可以潛移默化培養家庭責任感,使父母暖心。此主題也契合美國味全50周年「分享愛,分享美國味全」的主題,讓小朋友藉畫作分享對父母家人的感激與愛。

比賽依年齡分為:6至7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8至9歲組、10至11歲組、12至13歲組、14至16歲組。繪畫紙11吋乘14吋,主題為「家庭小廚師」。鼓勵參賽者使用線上投稿,步驟與詳情請參活動官網:https://bit.ly/wcwj22。

若選擇實體投稿,請於作品背後註明個人資料(姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別),於2022年11月9日前寄達紐約世界日報活動組(141-07 20 Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357),逾期恕不接受。若需退回畫作,請自行提供郵票及回郵信封。

主辦單位除提供優勝獎金、獎狀,前三名可獲得獎盃。每組第一名可得獎金200元,第二名160元,第三名120元,佳作獎60元。收件截止日期為11月9日,評選結果及優勝作品訂於12月初公布於世界日報及活動官網。

詳情請參考活動網站bit.ly/wcwj22,或電洽:(718)746-8889分機6361張先生。