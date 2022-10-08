我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒揭烏軍的Starlink在反推俄軍時中斷 馬斯克回應了

影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

世報與味全合辦 「小廚師」畫賽開跑

本報訊
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，期望激發學子想像力與創造力。(活動海報)
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，期望激發學子想像力與創造力。(活動海報)

世界日報與美國味全公司共同舉辦繪畫比賽，邀請全美16歲以下青少年及兒童參賽。本屆主題為「家庭小廚師 」(Little chef of the day for my family)。疫情衝擊以及高通膨背景下，許多華人工作之餘還要為家人烹飪下廚，孩子或許還沒能力分憂，但暢想繪畫出為家人做的一餐是正能量的開始，畫作可以潛移默化培養家庭責任感，使父母暖心。此主題也契合美國味全50周年「分享愛，分享美國味全」的主題，讓小朋友藉畫作分享對父母家人的感激與愛。

比賽依年齡分為：6至7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8至9歲組、10至11歲組、12至13歲組、14至16歲組。繪畫紙11吋乘14吋，主題為「家庭小廚師」。鼓勵參賽者使用線上投稿，步驟與詳情請參活動官網：https://bit.ly/wcwj22。

若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料(姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別)，於2022年11月9日前寄達紐約世界日報活動組(141-07 20 Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)，逾期恕不接受。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

主辦單位除提供優勝獎金、獎狀，前三名可獲得獎盃。每組第一名可得獎金200元，第二名160元，第三名120元，佳作獎60元。收件截止日期為11月9日，評選結果及優勝作品訂於12月初公布於世界日報及活動官網。

詳情請參考活動網站bit.ly/wcwj22，或電洽：(718)746-8889分機6361張先生。

世界日報 疫情 華人

上一則

人瑞中心50周年慶 亞當斯到場祝賀

下一則

紐約國際動漫博覽會 疫後熱鬧回歸

延伸閱讀

黃幼平來函照登

黃幼平來函照登
味全家庭小廚師繪畫賽 11/9截止收件

味全家庭小廚師繪畫賽 11/9截止收件
世報味全繪畫賽 「家庭小廚師」11月9日前收件

世報味全繪畫賽 「家庭小廚師」11月9日前收件
美國味全「家庭小廚師」 11/9前收參賽畫作

美國味全「家庭小廚師」 11/9前收參賽畫作
美國味全慶祝成立50週年　全美連線見證輝煌成就　83名幸運兒獲抽獎

美國味全慶祝成立50週年　全美連線見證輝煌成就　83名幸運兒獲抽獎

熱門新聞

嫌犯將其推倒後強吻並觸摸私處。(市警提供)

華女遭尾隨進屋 被壓強吻摸全身

2022-10-02 02:28
法拉盛緬街市中心緬街交40路的一棟商業樓宇，9月30日晚爆發火災，火勢迅速蔓延，發展成二級大火。(讀者提供)

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

2022-10-01 11:58
紐約州新冠疫情再起，九個地區被列高風險區，CDC建議民眾戴口罩。(記者張晨／攝影)

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

2022-10-02 06:23
位於皇后區秋園丘的合作公寓爆模式入室盜竊，三戶受害人均為亞裔。(記者牟蘭╱攝影)

專挑亞裔「10分鐘內開門」 皇后區秋園丘爆模式竊案

2022-10-02 06:25
齊索普洛涉嫌捅死羅素-埃林，被警方逮捕後，移送法辦。(市警提供)

紐約仇亞精神病男 皇后區街口20多刀捅死急救員

2022-09-30 16:04
布碌崙市中心紐約大學校舍外4日早晨發生槍擊案。(Citizen截圖)

紐大校外驚傳槍擊 保安急傳簡訊籲學生「跑、躲、戰鬥」

2022-10-04 15:20

超人氣

更多 >
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年
丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂