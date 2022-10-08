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聯邦啟動教育問責制度 更新標準

記者張心／紐約報導

聯邦教育部(The U.S Department of Education)日前批准紐約州教育廳(New York State Education Department)在疫情後重啟問責制度的請求，允許將高中畢業率、學術水平、是否為學生升入高等教育做足準備等作為問責指標，加強學生和家長在教育政策制定過程中的參與。

教育部日前批准州教育廳在2022-23學年，啟動對2021-22學年教育結果的問責制度，同意對各地區、各學校的問責標準進行重新修訂，以及時改正各相關部門所存在的癥結，幫助提升教學水平和學習成績。

此次獲批的新起草問責制度，於今年8月由州教育廳提交給教育部，內容包括對紐約州問責指標、學校退出標準、問責制鑒定方法的修改。

在新的問責指標中，州教育廳著重加強了學生學術成就、學生成長和學校進步、英語學習者成績、高中畢業率、高中為學生在高等教育、職涯發展、公民參與是否做足準備等。

州校務委員會總監萊斯特(Lester W. Young, Jr.)表示，該請求獲批，將可為州問責制度的系統性變化奠定基礎，能讓當局對家長和社區的投訴給予反應和改變，最大限度的滿足全州學生的要求。

他說，新的問責制度將秉持透明、可靠、更易理解的原則，旨在提升學術水平，加強教育公平，增加學生和家長參與，「重啟的問責制度重點將放在如何加強各級政府和學校、社區各做，為改善學生學習和學術成果提供支持。」

民眾將可於12月19日前提出意見，家長和學生可發送郵件到[email protected]進行提議；詳情可參考：https://reurl.cc/AONReK。

教育部 紐約州 升學

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