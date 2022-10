聯邦啟動教育問責制度 更新標準

聯邦教育部 (The U.S Department of Education)日前批准紐約州 教育廳(New York State Education Department)在疫情後重啟問責制度的請求,允許將高中畢業率、學術水平、是否為學生升入高等教育做足準備等作為問責指標,加強學生和家長在教育政策制定過程中的參與。

教育部日前批准州教育廳在2022-23學年,啟動對2021-22學年教育結果的問責制度,同意對各地區、各學校的問責標準進行重新修訂,以及時改正各相關部門所存在的癥結,幫助提升教學水平和學習成績。

此次獲批的新起草問責制度,於今年8月由州教育廳提交給教育部,內容包括對紐約州問責指標、學校退出標準、問責制鑒定方法的修改。

在新的問責指標中,州教育廳著重加強了學生學術成就、學生成長和學校進步、英語學習者成績、高中畢業率、高中為學生在高等教育、職涯發展、公民參與是否做足準備等。

州校務委員會總監萊斯特(Lester W. Young, Jr.)表示,該請求獲批,將可為州問責制度的系統性變化奠定基礎,能讓當局對家長和社區的投訴給予反應和改變,最大限度的滿足全州學生的要求。

他說,新的問責制度將秉持透明、可靠、更易理解的原則,旨在提升學 術水平,加強教育公平,增加學生和家長參與,「重啟的問責制度重點將放在如何加強各級政府和學校、社區各做,為改善學生學習和學術成果提供支持。」

民眾將可於12月19日前提出意見,家長和學生可發送郵件到[email protected]進行提議;詳情可參考:https://reurl.cc/AONReK。