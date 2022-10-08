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109分局轄區過大 議員促增警局

記者牟蘭／紐約報導
三位州議員致信警察局長要求新增警局；圖為109分局日前舉辦的警民會議。(警方提供)
三位州議員致信警察局長要求新增警局；圖為109分局日前舉辦的警民會議。(警方提供)

管轄皇后區法拉盛的市警109分局轄區罪案率近期飆升，三位選區包括當地的州議員致信市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)，要求她在大學點、白石鎮與灣台(Bay Terrace)地區增設警局，建議在市警察學院選址，改善當地的治安。

州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)與羅森塔爾(Daniel Rosenthal)日前聯名致信西維爾，指設立在法拉盛市中心的109分局服務的區域過大，且當地的人口日益增加，無法兼顧所有居民，近期罪案飆升，更加深居民的擔憂，指自己的社區被忽視。

史塔文斯基表示，109分局的警員利用現有的資源，完成了令人欽佩的工作，但她指，當地的人口日益增長，尤其是法拉盛市中心地區，讓警員的工作力不從心；「可以在大學點、白石鎮與灣台設立新的警局，同時也降低納稅人的成本」。

羅森塔爾表示，迄今為止，109分局轄區的犯罪率增加81%是一個危險的信號，「這場犯罪流行愈發嚴重，警局已到處理這些罪案的極限，我與其他民選官員，以及白石鎮的居民，要求為社區分配額外的警局」。

布朗斯汀表示，新警局不僅幫助109分局減輕壓力，還幫助警員加快回覆時間並增加警員的經費，以協助東北皇后區的居民維護治安；三位議員在信中建議，新的警局可在位於28大道120-30號大學點的市警察學校建立，以節省土地與建設成本。

我愛白石鎮公民協會(We Love Whitestone Civic Association)主席森托拉(Alfredo Centola)表示，市警察學院的大樓空置，部分建築倒塌損壞，較易更換新的設施，輕鬆節省9200萬元；他補充，社區在15年前就告知民代，要求建立新的警局，但被告知尚未有資金支持這項計畫。

森托拉表示，當地居民理解109分局的警員要著重處理繁忙的法拉盛緬街地帶，但白石鎮、灣台與大學點也應得到警局的關注，「我們就像沒人想要的繼子」；他以白石鎮為例，指當地竊案、槍擊與催化器盜竊頻發，急需解決。

法拉盛市中心的竊案飆升，三位州議員致信警察局長要求新增警局，改善當地的治安；圖為...
法拉盛市中心的竊案飆升，三位州議員致信警察局長要求新增警局，改善當地的治安；圖為法拉盛緬街街頭。(記者牟蘭／攝影)

大學點 法拉盛 警察

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