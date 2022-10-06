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市議會反對無證客帳篷遷至蘭德爾島

記者和釗宇╱紐約報導
市議長歐德思等民代5日發表聲明，反對市長亞當斯將越境移民避難帳篷地址遷至蘭德爾島，稱應考慮改造關閉的酒店作為庇護所。（市議會提供）
市議長歐德思等民代5日發表聲明，反對市長亞當斯將越境移民避難帳篷地址遷至蘭德爾島，稱應考慮改造關閉的酒店作為庇護所。（市議會提供）

市議長歐德思(Adrienne Adams)、副議長阿亞拉(Diana Ayala)和市議會移民委員會5日發表聲明，反對市長亞當斯將越境移民避難帳篷地址遷至蘭德爾島(Randall's Island)，稱新址仍面臨極端天氣帶來的洪水和嚴寒風險，敦促市府尋找其他室內庇護場所，例如將移民轉移至曼哈頓目前歇業的酒店，順帶為酒店的員工解決就業問題。

市府從上月底開始在布朗士區果園海灘(Orchard Beach)的停車場搭建無證客避難帳篷，原定本周內啟用，但近日大雨，場地淹水，亞當斯日前突然宣布將把避難帳篷遷至蘭德爾島，同時還將帳篷所能容納的人數從1000人降至500人。

歐德思表示，擔心颶風，蘭德爾島的新址環境和原址類似，容易遭到洪水侵襲，而且四周被東河包圍，估計居住者難抵低溫。

市長計畫將布朗士區果園海灘的收容帳棚移至蘭德爾島。(美聯社)
市長計畫將布朗士區果園海灘的收容帳棚移至蘭德爾島。(美聯社)

同時，市議會敦促市府採取措施，減少無證客在遊民所系統內的停留時間，市府應該優先考慮為愈來愈多的無居所民眾提供永久性可負擔住房，包括將已歇業的酒店改建成支持性住房，以此逐漸減少遊民所的人數；除了曼哈頓的十家房間數在478到1025間的大型酒店，全市還有超過70家已經關閉的小型酒店，總房間數可能超過1萬5000間，同時也能為倒閉酒店的員工提供新的就業崗位。

歐德思表示，目前紐約市的收容危機需要高效而有同理心的解決辦法，「雖然市府緊急避難帳篷的救助效率比航港局高，但不應該把避難場所設在果園海灘或蘭德爾島等戶外場所，無論是颶風季的洪水還是東河帶來的低溫，蘭德爾島都不適合用作人道救濟場所。」

市長計畫將布朗士區果園海灘的收容帳棚移至蘭德爾島。(美聯社)
市長計畫將布朗士區果園海灘的收容帳棚移至蘭德爾島。(美聯社)

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