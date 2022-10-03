華人飲料店遭控缺殘障設施 被索2.5萬和解

秦先生在曼哈頓上西城開的飲料遭提告，要求增建殘障設施。(秦先生提供)

在曼哈頓 上西城開飲料店的秦先生近期收到律師寄來的訴訟信，稱其委託人去他店裡消費時，因該店缺乏殘障設施，權益受損，因而提起訴訟。律師稱可付2萬5000元和解費了結此事。秦先生感覺遇到「專業訛錢」的律師。

家住布碌崙(布魯克林)8大道的秦先生近日向美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助。他在曼哈頓西84街開了一家加盟飲料店，去年5月開張，只有30多平方呎，店中設有幾個吧座。為方便殘疾人進出，還在店門前修了個小坡道，同時在店門張貼「若需幫助請打電話」告示。

但今年8月，他突然收到一名律師寄來的訴訟信，稱其委託人某天至該店消費時 ，因商店未設方便殘障出入和用餐的設施而令其權益受損，要求賠償。這封信除要求設立殘障通道外，還要求安裝門鈴、店內至少設一個殘障座位和殘疾人取餐處。律師還提到，店家可選擇支付2萬5000元和解。

秦先生接到律師信後，查看店中的監控錄像，發現在該信所稱的時間內並沒有殘障人士到店裡消費。他說，之所以沒在店前安裝殘障通道，因該店所在的大樓為受保護樓宇，房東 不讓安裝。至於2萬5000元的和解費，他無力承受，而且懷疑這是「訛詐」。

之前曼哈頓華埠 和皇后區，曾多次發生殘疾人以餐館設施不便為由提告店家的事件，還出現過整條街餐館均遭告的事件。接到求助後，亞總會會長陳善莊認為，如果秦先生能拿到房東不允許安裝相關設施的證明，那是最好的，對方律師拿到文件後應就無話可說。如果無法拿到這種文件，就應盡快設立殘障設施。陳善莊也呼籲有類似遭遇的店家可和該會聯繫(929)999-8800，看是否能打集體官司，讓法官判斷此類行為是否是惡意索賠。