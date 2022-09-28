16組織致信亞當斯 籲批准兩橋社區計畫

華裔租客在市城市規畫局門前示威，呼籲通過「兩橋社區計畫」。(唐人街住客協會提供)

紐約房客維權團體、亞裔 社團、曼哈頓華埠 及諸多華人租客27日在曼哈頓下城，市城市規畫局(Department of City Planning)門前示威，並聯合16組織致信局長葛羅尼克(Daniel Garodnick)和市長亞當斯(Eric Adams)，呼籲批准「兩橋社區計畫」(Two Bridges Community Plan)，力促已經動工的豪樓保留一半單位轉為可負擔房，提供華埠、下東城租戶。

距2016年兩橋豪宅建案伊始已有六年，但仍未擋住開發商的腳步，如今正值疫後房租暴漲，東河旁的四座豪樓已有三座動工；10月6日前城市規畫局將提出「社區地目重新規畫」(community rezoning plan)，定義社區建築用地的使用規則。

由此，亞裔反暴力聯盟(CAAAV)下屬的華埠住客協會及華裔社區，當日呼籲通過「兩橋社區計畫」；若該計畫在10月通過，將在2023年2月進行公聽會和市議會表決通過後，正式成法。

「兩橋社區計畫」指出，該地區連結下東城和華埠兩個「由移民工薪甚至低收入 階層組成的社區」，摩天豪樓與社區格格不入，要求建商最多加蓋至35層；50%的單元要預留為可負擔房，繼續供社區所用；並且必須留有開放空間，不能遮擋周圍住宅的光線或影響空氣流通。

華埠住客協會及社區，呼籲通過「兩橋社區計畫」。(唐人街住客協會提供)

亞裔反暴力聯盟也聯合16個組織致信市府表示，這項開發案必須經過「統一土地利用審查程序」(ULURP)，確保當地居民的權益。

數據顯示，2022年上半年，全市有5萬4208起逼遷案；紐約有三分之二的居民是租客，而曼哈頓的租金中位數已至近5000元；據估計，只有23%紐約人租得起房子。

華埠住客協會表示，堅決反對公共住房私有化，掌權者應傾聽社區聲音，了解居民長期所面臨的問題，然後解決問題；而不是將他們置於富翁的遊樂場中，無視低收入者和移民的死活。