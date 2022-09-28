又5輛移民巴士到 布朗士區長抗議：不堪負荷

市府正於果園海灘停車場加速組裝難民庇護帳篷。(美聯社)

南部各州持續將越境移民 送入紐約市，市長亞當斯 (Eric Adams)此前宣布將設立難民帳篷接待移民；但帳篷還未建好，27日又有五部滿載的巴士抵達，雪上加霜；布朗士 區長吉布森(Vanessa Gibson)此前就抨擊亞當斯，稱市府設立帳篷的地點容易遭到洪水侵襲。亞當斯則表示，設立帳篷的停車場實際上是颶風撤離區。

數據顯示，自4月以來，已經有超過1萬名越境移民從德州被送到紐約市；27日之外，26日也有三輛巴士抵達紐約。此前亞當斯已指示相關部門在布朗士區果園海灘(Orchard Beach)的停車場設立難民庇護帳篷，目前仍在建設當中，預計將容納1000人；搭載難民的巴士到達航港局車站後將直接到庇護中心，沒有找到住所的難民可在庇護中心停留24至96小時，帳篷內將提供床鋪、食物、醫療照護和其他服務，滯留期限內未找到住所的移民將被送入已經不堪重負的遊民所。

不過，亞當斯此舉引起移民維權團體的不滿，認為市府政策是「一刀切」，無法為移民提供基本生活所需；紐約移民聯盟執行總監阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，「不希望這個臨時接待中心變成事實上的遊民所。」