我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克和伍德擔心的通縮不存在？「大賣空」貝瑞這樣說

颶風「伊恩」逼近佛州 百萬居民被要求撤離

又5輛移民巴士到 布朗士區長抗議：不堪負荷

記者和釗宇╱紐約報導
市府正於果園海灘停車場加速組裝難民庇護帳篷。(美聯社)
市府正於果園海灘停車場加速組裝難民庇護帳篷。(美聯社)

南部各州持續將越境移民送入紐約市，市長亞當斯(Eric Adams)此前宣布將設立難民帳篷接待移民；但帳篷還未建好，27日又有五部滿載的巴士抵達，雪上加霜；布朗士區長吉布森(Vanessa Gibson)此前就抨擊亞當斯，稱市府設立帳篷的地點容易遭到洪水侵襲。亞當斯則表示，設立帳篷的停車場實際上是颶風撤離區。

數據顯示，自4月以來，已經有超過1萬名越境移民從德州被送到紐約市；27日之外，26日也有三輛巴士抵達紐約。此前亞當斯已指示相關部門在布朗士區果園海灘(Orchard Beach)的停車場設立難民庇護帳篷，目前仍在建設當中，預計將容納1000人；搭載難民的巴士到達航港局車站後將直接到庇護中心，沒有找到住所的難民可在庇護中心停留24至96小時，帳篷內將提供床鋪、食物、醫療照護和其他服務，滯留期限內未找到住所的移民將被送入已經不堪重負的遊民所。

不過，亞當斯此舉引起移民維權團體的不滿，認為市府政策是「一刀切」，無法為移民提供基本生活所需；紐約移民聯盟執行總監阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，「不希望這個臨時接待中心變成事實上的遊民所。」

布朗士區長吉布森也表示，市府設立帳篷的停車場區域極易遭到洪水侵襲，「這並不是理想的地點，而且應確保任何設在布朗士區的中心都有完整的服務。」

南部各州持續將越境移民送入紐約市，27日又有五輛滿載越境移民的大巴抵達。圖為一輛...
南部各州持續將越境移民送入紐約市，27日又有五輛滿載越境移民的大巴抵達。圖為一輛8月15日抵達紐約市的巴士。(美聯社)

移民 亞當斯 布朗士

上一則

布碌崙22歲女被殺分屍 警尋男友

下一則

紐約客談／喊改革 公校真需星級午餐？

延伸閱讀

猶他州參眾議會領袖 共組跨黨派友台連線

猶他州參眾議會領袖 共組跨黨派友台連線
效法曼哈頓高線公園 紐約皇后區將出現QueensWay

效法曼哈頓高線公園 紐約皇后區將出現QueensWay
紐約市經費吃緊？亞當斯重新評估「3-K for All」

紐約市經費吃緊？亞當斯重新評估「3-K for All」
紐時讚波士頓市長低調務實 暗批神氣活現的紐約市長

紐時讚波士頓市長低調務實 暗批神氣活現的紐約市長
紐約安裝逾百充電樁 市府籲全民開電動車

紐約安裝逾百充電樁 市府籲全民開電動車

熱門新聞

紐約州檢察長詹樂霞。美聯社

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

2022-09-21 13:40
曼哈頓四處可見遊民，有家長為此想搬家或送孩子去看心理醫生。圖為華埠擺也街的遊民。(記者張心╱攝影)

遊民吸毒者日增 嚇到孩子 華人想搬離紐約市

2022-09-25 05:51
市府將為無證客建立難民營式的臨時帳篷，為無證客提供基本照護。（市府提供）

紐約設難民帳篷安置無證客 兩黨籲進入緊急狀態

2022-09-23 04:56
下東城外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀，嫌犯逾80次被捕紀錄。(取自谷歌地圖)

紐約外賣郎肉搏偷車賊被捅數刀 嫌犯逾80次被捕紀錄

2022-09-27 16:29
紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症，五人死亡。（美聯社）

紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症 已5死

2022-09-23 14:38
曼哈頓韓國城強迫女遊民口交，非洲裔性侵前科累累。(市警提供)

曼哈頓韓國城強迫女遊民口交 非洲裔性侵前科累累

2022-09-20 13:55

超人氣

更多 >
想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點
陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成
9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子

9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子
世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？
Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」