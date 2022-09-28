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市警強制接種令法官喊停 市府將上訴

記者和釗宇╱紐約報導
法院此前裁定紐約市新冠疫苗強制令對警察工會成員無效，市府表示將提出上訴，但目前將繼續執行法庭令。(市長辦公室提供)
法院此前裁定紐約市新冠疫苗強制令對警察工會成員無效，市府表示將提出上訴，但目前將繼續執行法庭令。(市長辦公室提供)

曼哈頓高等法院上周裁定，紐約市新冠疫苗強制令對警察工會(Police Benevolent Association，PBA)成員無效，不得因未接種疫苗而解雇或令警員無薪休假；市府27日表示將對此判決提出上訴，但表示新的判決出爐前，將遵循法庭裁定，不會對警員繼續執行強制接種令。

根據曼哈頓高等法院法官弗蘭克(Lyle Frank)23日的裁決，紐約市警察局將疫苗強制令作為就業條件對該工會成員屬非法，強制令對工會警察也無效，所有因此被解雇或無薪休假的PBA成員必須復職。

市法務局27日表示，市警總局將遵守法官裁決，不會停職未遵守接種令的市警工會成員或放無薪假；市警工會主席林奇(Patrick Lynch)對市府的遵守法庭令的決定表示，「將繼續向市府施壓，確保完全執行法庭令，讓之前被停職的警察復職。」

但市府表示，將對該裁決提出上訴，並保留所有與此相關的辯護權利；市法務局發言人寶路西(Nicholas Paolucci)指，在上訴的進一步裁決出爐前，將繼續遵守目前的法庭令。

在此之前，不少公務員團體針對疫苗強制接種令的訴訟都以失敗告終，而這項法庭令可能導致骨牌效應；例如，市消防員工會(Uniformed Firefighters Association)、市消防官協會(Uniformed Fire Officers Association)已開始利用這項裁決施壓市府，讓未接種疫苗而被停職的人員回復職位。

疫苗 警察 紐約市

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