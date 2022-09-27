我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

紀念兒子 殉職華警劉文建父母路完「T to T」全程

記者胡聲橋／紐約報導
劉文建父母在「T to T」五公里路跑起點與警方代表合影。(劉文建母親提供)
劉文建父母在「T to T」五公里路跑起點與警方代表合影。(劉文建母親提供)

為紀念在九一一恐襲喪生和受傷害的警察和消防人員，紐約市每年都舉辦「T to T」(Tunnel to Towers隧道到塔樓)五公里跑步活動，今年是第21屆。在執勤中殉職的紐約華裔警員劉文建的父母也參加這次活動。

紐約每年的「T to T」五千米跑步來源於九一一中殉職的布碌崙第一消防隊(Squad 1)隊員希勒(Gerard Siller)。恐怖襲擊發生後，希勒背著60磅重的裝備，從砲台公園隧道(Battery Tunnel)的布碌崙端奔跑穿過整條隧道，趕往位於曼哈頓的世貿大廈救援。希勒最後在世貿大廈殉職。

每年參加「T to T」五公里跑的，除了普通跑步愛好者以外，還有許多全副裝備的警察和消防隊員，重跑希勒當時跑過的路。這已經成為一項世界性活動，據組織者介紹，今年大約有3萬人從砲台公園隧道布碌崙一側跑到世貿中心舊址對面的西街(West Street)交墨瑞街(Murray Street)的終點。

希勒的哥哥Frank Siller還為此設立了「隧道到塔樓」基金，為那些在九一一恐怖襲擊中殉職的第一線急救人員提供救援經費，包括他們的家人建房，支付房屋抵押貸款等。

在執勤中不幸殉職的紐約華裔警員劉文建的父母受市警總局邀請，參加這次五公里路跑。劉母說，兩人半跑半走，完成了全程。她覺得自己身體還可以，以後還會繼續堅持跑步。自從設立這個五公里跑以來，市警總局每年都邀請兩人參加，劉母說，只要沒有特殊情況，他們一般都會參加，這既是為了紀念在九一一中殉職的第一線急救人員，也是為了紀念自己的兒子。

布碌崙華人社區服務中心總裁伍燕珊也參加了這次五公里跑。她說，看到那些因為九一一而身患殘疾的人，她感到很痛心；看到跑道上全身裝備奔跑的警察和消防員，街道兩邊舉著國旗的民眾，令人欣慰。

「T to T」五公里路跑現場。(伍燕珊提供)
「T to T」五公里路跑現場。(伍燕珊提供)

九一一 布碌崙 警察

上一則

楊德昌《獨立時代》修復版 紐約影展經典重現

下一則

高中抽籤錄取傷害亞裔生 劉醇逸籲取消

延伸閱讀

北美發布新專輯 郎朗：華人父母不要強迫孩子學鋼琴

北美發布新專輯 郎朗：華人父母不要強迫孩子學鋼琴
布碌崙機車色狼 連續性騷女性

布碌崙機車色狼 連續性騷女性
亞裔女地鐵遭潑液體 列仇恨犯罪調查

亞裔女地鐵遭潑液體 列仇恨犯罪調查
少年被趕出展場 穿越高速公路遭撞死 佛州警長判賠1500萬元

少年被趕出展場 穿越高速公路遭撞死 佛州警長判賠1500萬元
寇頓連任籌款會 華社齊聚造勢

寇頓連任籌款會 華社齊聚造勢

熱門新聞

紐約州檢察長詹樂霞。美聯社

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

2022-09-21 13:40
曼哈頓四處可見遊民，有家長為此想搬家或送孩子去看心理醫生。圖為華埠擺也街的遊民。(記者張心╱攝影)

遊民吸毒者日增 嚇到孩子 華人想搬離紐約市

2022-09-25 05:51
九歲華童在布碌崙羊頭灣路口被撞，不幸身亡。(記者胡聲橋／攝影)

放學等外婆 羊頭灣9歲華童遭撞亡 「離家只有半哩」

2022-09-19 02:29
市府將為無證客建立難民營式的臨時帳篷，為無證客提供基本照護。（市府提供）

紐約設難民帳篷安置無證客 兩黨籲進入緊急狀態

2022-09-23 04:56
紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症，五人死亡。（美聯社）

紐約市曼哈頓養老院爆發退伍軍人症 已5死

2022-09-23 14:38
亞當斯和市府官員日前到紐新航港局巴士總站視察無證客抵達情況。(市長辦公室提供)

逾萬無證客抵紐約 市長：人道主義災難 促全美合作解決

2022-09-19 13:08

超人氣

更多 >
全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格

全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格
理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤

理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤
向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄
iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割

iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割
解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光