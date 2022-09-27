紀念兒子 殉職華警劉文建父母路完「T to T」全程

劉文建父母在「T to T」五公里路跑起點與警方代表合影。(劉文建母親提供)

為紀念在九一一 恐襲喪生和受傷害的警察 和消防人員，紐約市每年都舉辦「T to T」(Tunnel to Towers隧道到塔樓)五公里跑步活動，今年是第21屆。在執勤中殉職的紐約華裔警員劉文建的父母也參加這次活動。

紐約每年的「T to T」五千米跑步來源於九一一中殉職的布碌崙 第一消防隊(Squad 1)隊員希勒(Gerard Siller)。恐怖襲擊發生後，希勒背著60磅重的裝備，從砲台公園隧道(Battery Tunnel)的布碌崙端奔跑穿過整條隧道，趕往位於曼哈頓的世貿大廈救援。希勒最後在世貿大廈殉職。

每年參加「T to T」五公里跑的，除了普通跑步愛好者以外，還有許多全副裝備的警察和消防隊員，重跑希勒當時跑過的路。這已經成為一項世界性活動，據組織者介紹，今年大約有3萬人從砲台公園隧道布碌崙一側跑到世貿中心舊址對面的西街(West Street)交墨瑞街(Murray Street)的終點。

希勒的哥哥Frank Siller還為此設立了「隧道到塔樓」基金，為那些在九一一恐怖襲擊中殉職的第一線急救人員提供救援經費，包括他們的家人建房，支付房屋抵押貸款等。

在執勤中不幸殉職的紐約華裔警員劉文建的父母受市警總局邀請，參加這次五公里路跑。劉母說，兩人半跑半走，完成了全程。她覺得自己身體還可以，以後還會繼續堅持跑步。自從設立這個五公里跑以來，市警總局每年都邀請兩人參加，劉母說，只要沒有特殊情況，他們一般都會參加，這既是為了紀念在九一一中殉職的第一線急救人員，也是為了紀念自己的兒子。