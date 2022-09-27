高中抽籤錄取傷害亞裔生 劉醇逸籲取消
繼州眾議員寇頓(William Colton)之後，州參議員劉醇逸26日致信市教育總監班克斯(David Banks)，表示疫情危機解除，無需再採取受爭議且對亞裔學生傷害最大的高中入學抽籤制度，應改用學術表現、成績等指標作為入學標準；此前，班克斯曾鬆口，稱抽籤制度在「必要時或將做出改變」。
劉醇逸表示，對於高中入學的抽籤結果，無數家庭深感不安，抽籤制不是使學生被安排到與自己能力與興趣均不匹配的學校，就是入學高中離家很遠，許多家庭也就此逃離紐約公校，繼續抽籤制，將對所有學生不利。
劉醇逸在信中提到，2022年3月，面對家長的憤慨，班克斯曾表態要改變抽籤制，甚至揚言延後招生的截止日期，但最終，市教育局以「時間倉促」為由，仍然保留前市長白思豪(Bill de Blasio)政府所遺留的抽籤制度，如今又過了半年，當局應有充分的時間修改這一制度，採用更明確的入學標準。
他還說，亞裔的家長也提出疑問，認為抽籤制會使本就不受重視的社區進一步被邊緣化，市教育局的數據顯示，亞裔學生受到抽籤制入學的傷害最大，僅七成學生去了他們填報的前五名的志願高中，如今新冠疫情解除，無理由再沿用抽籤制，絕大多數的家長也都呼籲市教育局改用學術表現、勤奮、成績等作為入學標準，「公平與優秀並不互斥，市教育局必須廢除疫情遺毒抽籤制」。
面對家長及部分民代的施壓，班克斯此前鬆口，市教育局也將在本月公布更多關於明年高中的申請信息。
州眾議員寇頓另將於29日(周四)下午5時於布碌崙259中學(JHS 259)聯合眾多維權團體，要求市教育局廢除抽籤升學制度，地址為7305 Fort Hamilton Pkwy。
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