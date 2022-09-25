強風吹倒路樹致停電 華人居民驚

強風日前襲紐約，位於法拉盛華人聚居地附近的一棵路樹被連根吹起，砸到停在一旁的車輛。(記者牟蘭╱攝影)

強風日前襲紐約，位於法拉盛 165街交43大道的華人聚居地附近的一棵路樹，在23日下午被連根吹起，砸在停在附近的車輛，過程中還壓壞電線、引發火花，導致周邊的居民停電，目睹這起意外發生的華裔居民回憶感到害怕；直到事發隔日的24日上午約10時，大樹尚未被清理。

位於法拉盛165街交43大道居民區的一棵路樹，於23日下午5時左右被大風連根吹起，砸向停在附近的灰色休旅 車上，所幸無人受傷；居住在附近的里維拉(Gulton Rivera)指，大樹倒下時，自家的樓梯跟著震動，窗外也傳來尖叫聲，嚇得他立即外出查看發生什麼事。

居住在當地多年的王先生指，紐約市 雖經常發生強風吹樹倒的情況，但23日的風勢並不大，看到這起意外後更是心驚害怕，擔憂自己的愛車下次成了犧牲品，呼籲政府盡早修繕街邊的樹木，避免意外再次發生。

目擊者馬琳(Micaela Marin)表示，由於大樹的重量過重，砸到休旅車後，汽車的擋風玻璃和輪胎都被砸壞，還連帶壓到周圍的電線，引起火星，一度誤認為附近出現槍擊案。

由於這起意外，附近的居民家中停電，聯合愛迪生(Con Edison)的工作人員立即補修破損的電線，幫助附近居民恢復電力。