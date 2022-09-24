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佛光會與氣候基金會 簽署合作協議護地球

記者顏嘉瑩╱紐約報導
國際佛光會與世界氣候基金會簽署合作協議，共同為地球環保合作努力。(記者顏嘉瑩╱攝影)
國際佛光會與世界氣候基金會簽署合作協議，共同為地球環保合作努力。(記者顏嘉瑩╱攝影)

在人類文明發展下，氣候變遷問題日漸嚴重，國際佛光會近日與世界氣候基金會(WCF)簽署合作協議，共同為地球環保努力；國際佛光會世界總會美東副秘書長永固法師表示，該組織透過蔬食A計畫和T-Earth等倡議，呼籲民眾吃素、種樹簡單做環保。

永固法師表示，此次的合作協議，雙方將就彼此致力投入的工作交流，號召行動力，更積極推廣環保活動。

她介紹，在淨零碳排目標上，國際佛光會的蔬食A計畫鼓勵大眾使用蔬食；永固法師說，民眾只要一天一餐吃蔬食，或一周一餐，就能夠輕鬆做環保，為地球環境保育出一份心力。

永固法師表示，該計畫在全球已吸引超過40萬人加入，為鼓勵更多人參與，國際佛光會世界總會長心保和尚於去年11月發起了VegRun活動，鼓勵參與者每日記錄跑步里程並上傳網站，所跑的每一公里，國際佛光會就會為有需要者提供素食；該活動也在紐約社區舉辦。

國際佛光會還成立綠色公益基金會，負責推動「T-Earth」倡議，其中的T代表三個意義：團隊合作(Teamwork)、茶等森林經濟(Tea)、樹林(Trees)，Earth則代表著森林復育。

國際佛光會相信以生物多樣性為核心的T-Earth，能對改善全球暖化帶來正面影響；截至目前，佛光山以及國際佛光會全球1000多個分會響應，目標為在2050年前，動員全球1000家公司，在1000個城市各種植1000棵樹。

國際佛光會與世界氣候基金會簽署合作協議，共同為地球環保合作努力。(記者顏嘉瑩╱攝...
國際佛光會與世界氣候基金會簽署合作協議，共同為地球環保合作努力。(記者顏嘉瑩╱攝影)

氣候變遷 暖化

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